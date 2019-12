V Števerjanu uspešno predstavili briško nošo

Narodne noše so pomemben del kulturne dediščine. Ravno zato si je števerjanska občinska uprava zastavila cilj, da bo rekonstruirala briške narodne noše iz 19. stoletja, ki so jih v petek na dvorcu Baronesse Tacco v Števerjanu domači manekeni in manekenke prikazali številni publiki. Podžupan in pobudnik projekta Marjan Drufovka je pred enim letom stopil v stik z goriško študentko na akademiji lepih umetnosti v Benetkah Alice Sivilotto, ki je v svoji diplomski nalogi raziskala in opisala sestavo tedanjih briških oblačil, ki jih je nato sešila tržaška šivilja Ivana Arduini. Raziskava temelji na dveh akvarelih videmskega profesorja Danieleja Marangonija iz leta 1812, kateremu je Napoleon ukazal, naj naslika domače prebivalstvo goriške okolice. Ženska noša je sestavljena iz spodnje srajce, ki jo krasi goriška čipka, životca, krila in predpasnika, ramena in glava pa prekriva bela ruta. Moško oblačilo zaznamujejo klobuk s širokimi krajci, plašč iz rjave volne, hlače do kolen, volnene nogavice in visoki rjavi škornji z nizko peto.

S profesorjem Stefanom Nicolaom, somentorjem diplomske naloge in oblikovalcem iz ateljeja Nicolao v Benetkah, je Alice Sivilotto morala med sabo primerjati najrazličnejše vire in slike iz goriških pokrajinskih muzejev, goriške državne knjižnice in knjižnice študijskega centra za zgodovino tekstila, ki ima sedež v beneški palači Mocenigo. Tudi mladi šivilji Ivani Arduini je sodelovanje prineslo veliko zadoščenje, saj ni še nikoli imela tovrstnega naročila. »Z Alice sva imeli posebne težave pri izbiri pravega blaga; danes je namreč težko najti naravne tkanine, saj je večina izdelkov sintetičnih. Alice je morala blago kupiti v Benetkah, ker ga v naših krajih ni bilo mogoče najti,« je pojasnila mlada šivilja, ki je zelo zadovoljna s končnim rezultatom.