V trčenju z motorjem poškodovan kolesar

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes zjutraj okrog 7. ure posredovali v Ronkah, kjer sta bila v nesreči udeležena motor in kolo. Motorist je trčil v kolesarja, starega okrog 60 let, ki je padel in obležal na cestišču poškodovan. Zdravstveno osebje, ki je prispelo z reševalnim vozilom iz Tržiča in zdravniškim avtomobilom iz Gradišča, mu je na kraju nudilo najnujnejšo oskrbo. Nato so zaradi resnosti poškodb poklicali še reševalni helikopter, s katerim so ga prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rumeno triažno kodo. Na kraju so bili tudi varnostni organi, ki preiskujejo vzroke nesreče.