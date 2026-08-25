VREME
DANES
Torek, 25 avgust 2026
Iskanje
Kronika

V Tržiču in Gradežu akcija poostrenega nadzora prometa

Karabinjerji so v petek in soboto ustavili 50 vozil in legitimirali več kot 100 ljudi

Spletno uredništvo |
Tržič |
25. avg. 2026 | 10:51
    V Tržiču in Gradežu akcija poostrenega nadzora prometa
    Karabinjerji med akcijo minuli konec tedna (KARABINJERJI)
Dark Theme

Tržiški karabinjerji so minuli konec tedna, predvsem med petkom, 21., in soboto, 22. avgusta, v popoldanskih in večernih urah v sodelovanju s kolegi iz Mester izvajali poostren nadzor na območju Tržiča in Gradeža. S tovrstnimii akcijami želijo po eni strani preprečiti morebitna kazniva dejanja, po drugi pa krepiti občutek varnosti in bližine varnostnih organov prebivalcem, so sporočili karabinjerji. Med akcijo poostrenega nadzora so ustavili okrog 50 vozil in legitimirali več kot 100 ljudi, izrekli pa so tri globe zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov v višini približno 220 evrov skupno.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: