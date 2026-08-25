V Tržiču in Gradežu akcija poostrenega nadzora prometa

Tržiški karabinjerji so minuli konec tedna, predvsem med petkom, 21., in soboto, 22. avgusta, v popoldanskih in večernih urah v sodelovanju s kolegi iz Mester izvajali poostren nadzor na območju Tržiča in Gradeža. S tovrstnimii akcijami želijo po eni strani preprečiti morebitna kazniva dejanja, po drugi pa krepiti občutek varnosti in bližine varnostnih organov prebivalcem, so sporočili karabinjerji. Med akcijo poostrenega nadzora so ustavili okrog 50 vozil in legitimirali več kot 100 ljudi, izrekli pa so tri globe zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov v višini približno 220 evrov skupno.