Kljub suši kilogramski paradižniki

Letošnje vremenske razmere in dolgotrajna suša niso bile naklonjene kmetom, saj so oklestile pridelek, ponekod pa ga sploh ni bilo. Suša je kajpak prizadela tudi vrtnarje in vrtičkarje. Se pa tu in tam najdejo tudi izjeme. Tako na primer v vrtu Rada Buzina v Rupi, kjer letos presenetljivo dobro uspevajo paradižniki različnih sort, posebno pa doma vzgojene rastline, ki so zrasle do poldrugega metra visoko, z izredno zdravimi in debelimi plodovi, ki v poprečju dosegajo en kilogram teže - en sam plod odtehta kilogram »navadnih« paradižničkov. Za recept smo vprašali gospodarja. »Nič posebnega,« pravi. Vreme je bilo ugodno, vode za zalivanje je bilo dovolj, pomagala pa je tudi zastirka, tj. zaščitna plast materiala, ki jo razporedimo po površini zemlje okoli rastlin. Nadležne škodljivce uspešno preganja na biološki način, tako da med paradižnike posadi tudi dišavnice. Najbolje se obnese bazilika. Letina pravzaprav ni rekordna. Lani je namreč »najparadižnik« z Radovega vrta tehtal kar 1,7 kilograma.