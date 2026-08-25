Križ držita pokonci trafika in trgovina z bio izdelki

Šest kavarn in gostiln (osem, če prištejemo restavraciji v Brojnici in pri Tendi rossi na Obalni cesti) ter ena sama trgovina z jestvinami. To je ne ravno spodbudna slika današnjega Križa, kjer je v zadnjih letih zaprlo kar nekaj trgovin.

Edina trgovina z jestvinami, zelenjavo, sadjem in mlečnimi izdelki je biološka trgovina, ki jo vodi Marjan Gustinčič. Nahaja se na deželni cesti nasproti nekdanje gostilne pri Nacjotu, kjer je več generacij družine Gustinčič peklo kruh in slaščice. Na trgu pred cerkvijo že več kot 25 let vodi trafiko Tania Zaccaria, ki jo je skupaj z mamo Marijo prevzela od pokojne Gabrijele Bezin.

»Razlogov, zaradi katerih trgovine pri nas in v sosednjih vaseh zapirajo, je več,« pravi Niko Tenze, ki je z bratom Alainom lastnik ribje restavracije Lampara. Kot predsednik Slovenskega deželnega gospodarskega združenja (SDGZ) se je veliko ukvarjal s pojavom izumiranja manjših in vaških trgovin. Nakupovalne navade ljudi so se s časom zelo spremenile. Ljudje kupujejo večje zaloge v supermarketih (okrog Križa jih je kar nekaj), v vas se je v zadnjem času preselilo precej mladih, ki zjutraj odhajajo v službo in včasih sploh ne poznajo manjših trgovin.