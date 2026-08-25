Za liter goriva supreme dizel v Italiji tudi 3,1 evra

Cene naftnih derivatov se vseskozi višajo, v Italiji pa so prvič presegle psihološko mejo treh evrov na liter, je danes, 25. avgusta, opozorilo združenje potrošnikov Codacons. Gre sicer za posebno vrsto dizelskega goriva supreme, za katerega je treba na črpalki na avtocesti A22 med Brennerjem in Modeno odšteti 3,159 evra na liter. Codacons opozarja, da so cene za »navadno« dizelsko gorivo na avtocestnem omrežju nižje, so pa vsekakor zelo visoke, saj na avtocesti A4 med Benetkami in Trstom je treba za liter dizla odšteti skoraj 2,7 evra, podobne cene pa veljajo tudi drugod po Italiji.