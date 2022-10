V Tržiču Mušičeva in Fabianijeva dela

V Občinski galeriji sodobne umetnosti v Tržiču so v soboto odprli razstavo, ki sodi v sklop razčlenjenih kulturnih dogodkov uvajanja leta 2025, ko bo Gorica z Novo Gorico evropska prestolnica kulture. Sguardi transfrontalieri. Avanguardie di modernità nell’arte e nell’architettura dell’Europa ritrovata (Čezmejni pogledi. Avantgarda moderne v umetnosti in arhitekturi prenovljene Evrope) postavlja v ospredje delo dveh pretanjenih ustvarjalcev dvajsetega stoletja: slikarja Zorana Mušiča in arhitekta Maksa (tudi Maxa) Fabianija, ki sta s svojim opusom, kompleksnostjo ustvarjanja in vpetostjo v širši kulturni prostor ponesla kulturo naših krajev na evropsko raven.Sinergično sodelovanje različnih ustanov, javnih in zasebnih zbirk omogoča poglobljen pogled v umetniški doprinos dveh vrhunskih osebnosti preko izbranih eksponatov, kjer prikazujejo predvsem v javnosti doslej še ne predstavljeni osnutki, dokumenti in manj poznana dela pomemben prispevek k ovrednotenju in globljemu poznavanju njunega ustvarjalnega procesa, njune vloge v širšem kontekstu sprememb ter dogodkov, ki so zaznamovali dvajseto stoletje.