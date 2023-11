V Učji in na Voglu padlo že sto mililitrov dežja

V Učji in na Voglu je od jutra padlo že preko sto mililitrov dežja. ARSO napoveduje, da se bodo padavine v severozahodni Sloveniji, kjer je doslej padlo od 20 do 60 milimetrov dežja, še okrepile. Na širšem območju Julijskih Alp in njihovega predgorja bo predvidoma še padlo od 100 do 200 litrov dežja na kvadratni meter. Drugod v hribovitih predelih po Sloveniji pa bo padlo od 60 do 120 litrov dežja na kvadratni meter.

Zaradi napovedane visoke količine padavin v Julijskih Alpah so zelo zaskrbljeni v zagrajski občini, kjer so dopoldne z vrečami peska utrjevali nasip ob reki Soči v Zdravščinah.

ARSO sicer še opozarja, da se južni do jugozahodni veter že krepi in se bo še okrepil v prihodnjih urah. Na oceanografski boji sunki že presegajo hitrost 70 kilometrov na uro, v višjih legah pa so sunki ponekod že presegli hitrost 100 kilometrov na uro.