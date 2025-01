Včeraj (14. januarja) pozno popoldne je v Ulici Boccaccio v Gorici uhajal plin. Gasilci so ugotovili, da je ta prihajal iz cevi pod cestiščem in je pronical do bližnje stavbe, so danes sporočili. Ta se je zlasti nabral v stanovanju v pritličju, kjer živi starejša gospa. Žensko so zato evakuirali, prespala je pri sinu.

Strokovnjaki pristojnega podjetja so ponoči rešili težave s cevjo. Gasilci pa so nato prestali, da je stanovanje ponovno varno in se lahko gospa vrne domov.