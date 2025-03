V unikatnem izdelku fragment mreže s čezmejnega trga

Nagrado, posvečeno mestnima zavetnikoma sv. Hilariju in Tacijanu, od leta 2001 naprej skupaj podeljujeta goriška občina in nadškofija, ki sta letos nagrajencema, italijanskemu predsedniku Sergiu Mattarelli in nekdanjemu slovenskemu predsedniku Borutu Pahorju, vročila unikatna izdelka, nastala v sodelovanju z EZTS GO. Po zamisli studia ButMaybe iz Bologne so ju iz aluminija izdelali v obrtniški delavnici Comelli. V izdelka so vključili fragment mreže s čezmejnega trga, ki simbolizira prehod iz ločevanja k povezovanju. Iz aluminija sta izdelana tudi metulja, ki poletita nad nekdanjo mejo v iskanju miru. Posebni sta tudi kartonasti škatli, ki ju je izdelalo podjetje Scatolificio Udinese, kot da bi šlo za malo »wunderkammer«, v kateri je fotografija rokovanja med Pahorjem in Mattarello.

Priznanji sta nagrajencema vročila župan Rodolfo Ziberna in nadškof Carlo Roberto Maria Redaelli.