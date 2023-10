V vinoteko vabijo vinarje od Oslavja do Dolenj

Izvajalca so že izbrali, tako da se bo obnova krminske vinoteke začela v prihodnjih dneh. Dela bodo trajala 210 dni, zaradi česar računajo, da bodo s prihodnjim poletjem oz. jesenjo že imeli na voljo prenovljene prostore, v katerih želijo razširiti ponudbo na druga briška vinarska podjetja, saj so trenutno med člani izključno krminski vinarji.

»Trenutno ima krminska vinoteka trideset članov. V bistvu gre samo za podjetja iz krminske občine, saj tako določa statut iz leta 1984, ko so vinoteko odprli. V prihodnje želimo članstvo razširiti tudi na druge vinarje od Oslavja do Dolenj, ki jih je seveda kar nekaj,« je povedal predsednik krminske vinoteke Michele Blazic na včerajšnji predstavitvi obnovitvenega načrta, ki so jo izpeljali na goriškem sedežu Trgovinske zbornice. Po njegovih besedah bodo nove člane krminske vinoteke iskali predvsem med podjetji, ki so vključena v konzorcij Collio - teh je skoraj 180.

Dolga pot do obnove

VKrminu so o obnovi vinoteke začeli razmišljati leta 2016, vendar se je zatem načrtovanje zavleklo zaradi raznih težav tehnične narave. »V tem času so se tudi stroški zelo povišali,«je včeraj opozoril predsednik Trgovinske zbornice Antonio Paoletti, ki je pojasnil, da je za obnovo vinoteke oz. središča za promocijo Brd skupno na voljo 1.260.000 evrov. »Dežela Furlanija - Julijska krajina je dala na razpolago 400.000 evrov, medtem ko smo ostali del zneska črpali iz sklada za Gorico,« je razložil Paoletti, ki je tudi sam poudaril, da želijo povečati vlogo krminske vinoteke, ki mora postati promocijsko središče za Brda in hkrati za celo Furlanijo - Julijsko krajino.

Zadovoljstvo, da se bodo dela končno začela, je izrazil krminski odbornik Mauro Drius, ki je med drugim razložil, da so izvajalci domačini; po njegovih besedah bo za obnovo vinoteke poskrbelo krminsko podjetje Edil San Giorgio, ki se je doslej vedno izkazalo po resnosti in strokovnosti.