V vrtovih cveti vse manj goriških rož

Goriška roža bi se lahko kaj kmalu znašla v posebnem jedilniku, ki ga načrtujejo za obiskovalce Evropske prestolnice kulture 2025. Občinski odbornik za kulturo Fabrizio Oreti je na včerajšnji predstavitveni konferenci niza La rosa di gorizia a tavola, s katerim bodo med januarjem in februarjem v goriških restavracijah na tematskih večerjah ponujali jedi, pripravljene z značilnim goriškim radičem, izrazil željo, da bi se gostinci čim prej lotili priprave posebnega menija. A kako bodo lahko s tipičnim radičem čisto vseh nasitili, ko je po besedah pridelovalcev njegova produkcija vse bolj skromna in ogrožena?

Letos pridelali znatno manj

Poleg odbornika za kulturo in nekaterih gostincev, ki bodo ob glasbi in drugih vrstah zabave ponujali jedi z goriško rožo, so se predstavitvene konference v sejni dvorani goriške občine udeležili še občinski odbornik za turizem Luca Cagliari, predsednica združenja Gorizia a tavola Michela Fabbro in predstavnica pridelovalcev goriške rože Elisa Brumat. »Letina ni najboljša, pridelali smo 30 do 45 odstotkov goriške rože manj kot v minulih letih,« je povedala. Koliko je bilo pridelka v prejšnjih letih in koliko so ga letos nabrali, pa nam ni razkrila. »Vsekakor govorimo o nekaj stotih, ne pa o tonah,« je dejala.

Zato, da lahko goriška roža razcveti in pridobi priljubljeno obliko vrtnice, je potreben mraz. Hladen zrak je potreben tudi zato, da postane radič hrustljav in pridobi značilen okus, drugače pridelovalci tvegajo, da jim lep delež pridelka zgnije. »Nekoč so to vrsto radiča pobirali že novembra, saj so bile temperature že takrat dovolj nizke, v zadnjih letih pa večinoma počakamo na božično obdobje,« je še povedala Elisa Brumat.