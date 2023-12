V zadevi smejalni plin eden oproščen in dva obsojena

Na Okrožnem sodišču v Novi Gorici so danes izrekli sodbo še trem obtoženim v zadevi smejalni plin. Damjan Gril je bil oproščen, Marjan Orel in Vinko Jazbec pa obsojena na dvoletno zaporno kazen. Tako tožilka kot zagovornika obsojenih so napovedali pritožbe. Ostali trije obtoženi so krivdo že pred časom priznali in dobili kazni.

Sodnica Andrejka Luznik je v izreku sodbe povedala, da je Grila oprostila, ker mu ni bilo dokazano kaznivo dejanje, saj ni prekršil nobenega zakona. Opravil je le svoje delo, to je montažo stropnih stativov, in o tem obvestil dobavitelja medicinske opreme. Za to delo je bil tudi ustrezno usposobljen.

Marjan Orel in Vinko Jazbec pa sta bila posredno kriva, saj je med nadzor gradbenih in obrtniških del, ki sta ga opravila, sodil tudi nadzor nad pravilnim priklopom medicinskih plinov, je še pojasnila sodnica.

Sojenje je sledilo dogajanju marca 2016, po nepričakovani smrti 52-letnega moškega v novem urgentnem bloku bolnišnice v Šempetru pri Novi Gorici. Čeprav njegove poškodbe niso bile tako hude, da bi bile usodne, je v bolnišnici umrl. Kasneje so ugotovili, da je iz cevi, na katero so ga priklopili, zaradi napake na inštalaciji namesto kisika izhajal dušikov oksidul oziroma smejalni plin.

Po današnji nepravnomočni sodbi so tako tožilka kot zagovornika obeh obsojenih napovedali pritožbe na sodbo.

»Predvsem nisem zadovoljen z odločbo o krivdi, kajti še vedno sem prepričan, da nadzornik ne more 24 ur na dan nekomu, ki je na delovišču, gledati pod prste in ga nadzirati. In v obdobju, ko se je to zgodilo, veljavni zakon o graditvi objektov ni predpisoval tega, da bi moral nadzornik za nekom, ki je domnevno opravil testiranja in podpisal zapisnike, da je s testi vse v redu, tudi pravilnost priklopa plinov, to šel tudi sam preverjat,« je po današnjem naroku dejal zagovornik Marjana Orla Gorazd Fišer.

Državno tožilstvo pa je s sodbo zadovoljno, je dejala tožilka v tej zadevi Ana Radovanović Širok. »Od šestih obtoženih smo imeli tri priznanja krivde. Te sodbe so že pravnomočne, plačane so bile donacije v višini več kot 100.000 evrov javnemu zdravstvu. Od preostalih treh sta bila dva spoznana za kriva. Eden je bil oproščen in v tem delu smo že napovedali pritožbo, saj se s stališčem sodišča ne strinjamo,« je dodala tožilka.

Tudi v šempetrski bolnišnici so zadovoljni, da se je ta »neprijetna zgodba zaključila«, je v izjavi po razglasitvi sodbe dejal direktor bolnišnice Dimitrij Klančič. »Spoštujem odločitev sodišča. Dogodek, ki je neprijeten za bolnišnico oziroma za prizadete, pa je vodilo, da bolnišnica veliko dela in usmerja veliko energije, kadrov in resursov v varnost in kakovost,» je dejal Klančič.

Krivdo sta že na predobravnavnem naroku priznala Boris Hočevar in Vili Batič, ki sta nadzorovala gradbena dela. Sodnica jima je izrekla po eno leto in deset mesecev zaporne kazni. Poleg plačila stroškov postopka sta šempetrski bolnišnici nakazala vsak po 20.000 evrov donacije. To je bila tudi ena od olajševalnih okoliščin, da sta dobila milejšo kazen.

Igor Zabret, ki je bil leta 2015 odgovoren za vodenje gradbenih del v urgentnem bloku, je bil na podlagi sporazuma o priznanju krivde obsojen na dve leti zapora. Poleg tega je moral opraviti več donacij bodisi v obliki denarja bodisi aparatur v skupni vrednosti 113.200 evrov v korist bolnišnic v Novi Gorici, Slovenj Gradcu in Murski Soboti.