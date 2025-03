V zadnjem mesecu našteli 600.000 obiskov

Dnevno naštejejo približno 20.000 obiskov, na dan odprtja Evropske prestolnice kulture - 8. februarja - se jih je nabralo kar 103.000, v zadnjem mesecu pa skupno skoraj 600.000. Znani so prvi rezultati projekta Borderless Wireless, sestavnega dela uradnega programa GO! 2025, katerega cilj je zgraditi digitalno vstopno točko za Evropsko prestolnico kulture.

Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje, ki je nosilec projekta, je platformo www.go2025.eu vzpostavilo za delovanje decembra 2023, sicer gre za uradno spletno stran vseh aktivnosti Evropske prestolnice kulture, ki se poleg koledarja dogodkov ponaša s turističnimi informacijami v treh jezikih: italijanščini, slovenščini in angleščini. Namen platforme je nuditi digitalno referenčno točko za čezmejno območje za turiste in lokalne prebivalce in program dogodkov, brez razlikovanja med Italijo in Slovenijo.

Gre za zahteven projekt, ki ga EZTS GO izvaja po načelu participativnega načrtovanja, pri katerem so sodelovali osrednji nosilci interesa, tako imenovani first level stakeholders. Z njihovo pomočjo so na platformi zbrali in uredili več kot 2570 nastanitvenih obratov, skoraj 200 gostinskih obratov in več kot 460 kulturnih zanimivosti in doživetij ter podprli namestitev več kot 30 spletnih kamer na vsem brezmejnem območju. Poleg tega so od januarja 2024 do februarja 2025 objavili tudi več kot 560 novic in 1420 dogodkov.

Pri skupnem načrtovanju sodelujejo ustanova Promoturismo FJK, Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, Fundacija Goriške hranilnice, zveza Confcommercio, Fundacija Poti miru v Posočju, Javni Zavod Miren Kras, Območna Razvojna Agencija Krasa in Brkinov, Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda, Zavod za turizem Idrija, fundacija Aquileia, Soča Valley Tourist Board, Trgovinska zbornica za Goriško in Tržaško, deželna direkcija za kulturo FJK, DMO Turismo Benečija, Goriški muzej, Fundacija Palače Coronini Cronberg in gradeško turistično podjetje GIT.

»Po uspešni otvoritvi 8. februarja se kmalu začenja tudi turistična sezona, tako da je zanimanja zelo veliko,« pravi direktorica EZTS GO Romina Kocina. »Dnevno imamo povprečno skoraj 20.000 obiskov, na dan odprtja GO! 2025 pa smo zabeležili več kot 103.000 obiskov, predvsem iz Italije in Slovenije, vendar tudi iz Avstrije, Nemčije Hrvaške, Francije in iz Združenih držav Amerike. Orodja, ki smo jih razvili, so na voljo brezplačno. Vse, ki živijo in delajo na našem brezmejnem območju vabimo, da se jih poslužujejo. Nadejamo se, da obiskovalce sprejmemo na najboljši možen način,« še pravi Romina Kocina.

Pripravili dodatna orodja

Platformi go2025.eu so se namreč pridružila dodatna orodja, ki so namenjena čim bolj popolni izkušnji na čezmejnem območju, od faze načrtovanja do dejanskega obiska. Med njimi so spletna aplikacija www.app.go2025.eu in druga brezplačna promocijska orodja, namenjena nastanitvenim objektom, muzejem, ustanovam ali komercialnim prostorom, ki lahko s preprosto povezavo v realnem času obveščajo o dnevnih dogodkih, zanimivostih in celo o vremenski napovedi.

»Zadovoljni smo, da se razne dejavnosti na brezmejnem območju vključujejo v platformo, tudi preko obrazcev, ki so na voljo v razdelku Pridružite se nam na platformi. Na ta način lahko s preprostim postopkom predlagajo svoje dogodke ali zaprosijo za logotip,« pravi vodja projekta Giulio Selvazzo. in dodaja: »Samo v zadnjem mesecu smo se na platformi približali 600.000 obiskom; veliko jih je bilo iz tujine, kar kaže zanimanje za program prestolnice in za celotno območje, obenem nas utrjuje v želji, da se predstavimo kot čezmejna turistična destinacija.«