V zaporu odprli zobozdravstveno ambulanto

V goriškem zaporu so v četrtek predali namenu novo zobozdravstveno ambulanto, ki jo je zdravstveno podjetje za Tržaško in Goriško Asugi uredilo z 90.000 evri deželnega prispevka. »Nova ambulanta je pomembna pridobitev ne le za zapornike, ampak za celotni stomatološki oddelek, ki deluje v goriški in tržiški bolnišnici. Zapornike bomo po novem lahko zdravili v zaporu, kar pomeni, da osebju kaznilnice ne bo treba več skrbeti za njihove prevoze v obe bolnišnici, kjer smo iz varnostnih razlogov morali urnike prilagajati njihovemu zdravljenju. Zdaj bomo lahko veliko lažje organizirali delo, veliko ustrezneje bomo lahko poskrbeli tako za zapornike kot za vse ostale,« poudarja Daniele Angerame, vodja stomatološkega oddelka iz goriške in tržiške bolnišnice.»V našem oddelku letno opravimo približno 20.000 posegov; med epidemijo smo lahko skrbeli samo za urgentne primere in onkološke bolnike, zdaj se razmere umirjajo, tako naj bi v kratkem imeli spet na voljo tudi operacijske sobe,« še poudarja Angerame in napoveduje, da bo nova ambulanta v zaporu odprta enkrat tedensko, sicer se bodo zaporniki v posebno urgentnih primerih lahko še naprej zdravili tudi v bolnišnici.