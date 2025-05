Gasilci in reševalci iz vode so včeraj (nedeljo, 11. maja) okoli 21. ure v Zdravščinah rešili kozlička, ki je zbežal iz hleva in padel v kanal. Uspel se je splaziti na manjšo betonsko ploščad, od koder pa ni zmogel večnikamor. Gasilci so do prestrašene živalice pripluli z manjšim napihljivim čolnom in ga prepeljali na varno, so danes sporočili. Na kraju so bili tudi karabinjerji.