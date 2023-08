V znamenju umetniškega eksperimentiranja

Festival, ki želi izpodbiti klasično idejo o umetnosti in ponuditi prostor za eksperimentiranje in vključevanje novih tehnoloških jezikov. Multimedijski urbani festival InCities bo letos doživel že deveto izvedbo, ki bo zajela kar tri občine, in sicer goriško in novogoriško ter Gradišče. V devetih dneh, od 31. avgusta do 3. septembra med Goricama in od 6. do 10. septembra v Gradišču, se bo zvrstilo 38 dogodkov, ki bodo v ospredje postavili prepletanje med gledališčem, glasbo, plesom in tehnologijo.

Program festivala, ki ga organizira združenje Quarantasettezeroquattro s podporo Dežele FJK, Občine Gradišče in Fundacije Goriške hranilnice, so predstavili včeraj. Ob umetniškem vodji združenja Quarantasettezeroquattro Alessandru Cattunarju in sodirektorici Miriam Paschini so spregovorili še županja Gradišča Linda Tomasinsig, odbornik Marco Zanolla in predsednik Fundacije Alberto Bergamin. Podpredsednik Dežele FJK Mario Anzil je svoj pozdrav poslal preko videoposnetka.

Letošnji festival bo nudil deželne in državne premiere. V Gorici si bo prvič na deželni ravni mogoče ogledati igro Prometeo v izvedbi katalonske gledališke skupine Aggrupacòn Senor Serrano, delo +Erba skupine TPO iz Prata, ob teh pa še produkcijo Exhibition znane italijansko-avstralske skupine Cuocolo-Bosetti. V Gorici bo festival zajel tudi Park Basaglia in poti prve svetovne vojne, v sodelovanju z združenjem TNK iz Nove Gorice pa bodo ponudili čezmejni interaktivni sprehod Unboxing.

Vrhunec s Casaccijem

V Gradišču bodo nastopili nekateri znani gledališčniki in plesalci, vrhunec pa bo nastop kitarista Maxa Casaccija, tudi ustanovitelja skupine Subsonica, in znanstvenice Mariasole Bianco. V program festivala so vključene tri multimedijske produkcije, ki so v celoti nastale v režiji združenja Quarantasettezeroquattro, in sicer Atlante Isontino, ki bo zaživela v parku ob Soči, Gradisca Cold Case, kjer se bodo udeleženci lahko poskusili v vlogi detektivov, in Paesaggio Sottile. Potekali bodo tudi dogodki, ki spadajo v cikel ARS. Arti Relazioni Scienze, ki ga promovira Občina Gradišče in je posvečen kontaminacijam med umetnostjo in znanostjo. Na svoj račun bodo prišle tudi mlajše generacije, katerim je posvečen sklop dogodkov, ki so nastali v sodelovanju z združenjem CTA. Letošnja novost je sklop prireditev, ki spadajo v projekt Zero gradi di separazione. Ta je osredotočen na dostopnost gledaliških in plesnih prireditev tudi za invalidne osebe. Poseben fokus bo na slepih in slabovidnih, katerim bodo nudili zvočne opise performansov. Ne bodo manjkale niti potujoče in multimedijske prireditve s pomočjo tehnoloških pripomočkov, ki so za festival postale stalnica.

»Z letošnjim festivalom vstopamo v triletno obdobje, ki bo posvečeno predvsem promociji teritorija in njegovi zgodovini. V središču dveh novih produkcij je reka Soča, ki je skupna trem mestom, v katerih se bo festival odvijal, in je hkrati meja in vez. Performansi se bodo osredotočili še na druge kraje, ki jih, kot so grad v Gradišču, Trg Evrope in Park Basaglia,« je povedal Cattunar, ki je poudaril tudi poslanstvo, da s festivalom, ki je odprt prav vsem (dogodki so brezplačni), približajo publiko novim načinom umetniškega ustvarjanja. Da je festival našel svoj prostor v Gradišču, sta posebno zadovoljna županja Linda Tomasinsig in odbornik Marco Zanolla, ki vidita v njem tudi potrdilo, da bi Gradišče lahko v bodoče postalo referenčna točka za sodobno umetnost. Festival je z navdušenjem pozdravil tudi predsednik Fundacije goriške hranilnice Alberto Bergamin, ki je posebno izpostavil pomen takih festivalov za nove generacije, ki se ne prepoznavajo več v klasičnih oblikah umetniškega izražanja.