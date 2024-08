V znamenju upornosti in dialoga za boljši jutri

Kulturno-umetniško društvo Če Povem 83 v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Čepovan, PGD Čepovan, podjetjema Elektro Primorska in DAF Lighting, društvoma Casa del popolo-Ljudski dom in Agorè iz Gorice, Caffè Esperanto iz Tržiča, Knjigarno in kavarno Maks iz Nove Gorice, festivalom Senjam Beneške Piesmi ter ob podpori Mestne občine Nova Gorica letos prireja že 6. edicijo mednarodnega antifašističnega festivala Če povem. Dogajanje s številnimi koncerti in delavnicami bo v neokrnjeni naravi pri hiši s številko 83 v Čepovanu na sporedu od jutri, 16. avgusta, popoldne do nedelje, 18. avgusta, zvečer.

Tudi za najmlajše

»V programu bo pester izbor glasbenih zvrsti kot tudi tem, ki jih bomo načeli v pogovorih z gosti in prisotnimi avtorji. Festival se iz leta v leto vedno bolj ukoreninja v naš prostor in druži somišljenike v plodovitem dialogu za boljši jutri, da ne bi le medlo in negibno opazovali novega zagona tistih sil, ki so že v preteklosti bile izvir za razkroj in sovraštvo med ljudstvi. Žal vemo, kam to pelje - torej za skupno domovino s kulturo naprej!« napoveduje Anton Špacapan Vončina, predsednik društva.

Začetek programa in odprtje točilnega pulta bo jutri ob 14. uri. Igrivi popoldan se bo začel ob 15. uri, ko bosta Kubb in Mölkky vodila starodavne vikinške igre za otroke in odrasle. Od 16. do 18. ure bodo iz Piazzutta Lab poskrbeli za igre in pravljice za otroke. Po programu za najmlajše sledi vsebina za odrasle. Večerni glasbeni upori se začnejo ob 18. uri. Carmelo Pipitone bo izvajal pesmi besa enega najbolj izvirnih italijanskih kitaristov. Sledil bo nastop skupine Pokriva Nočiva (ramonik punk in električni zvoki z obronkov gozda), ob 22. uri pa bo čas za eksploziven in energičen funk-rock iz Vrtojbe, saj bo nastopila skupina Time Keeper.

Razumevanje meje

V soboto, 17. avgusta, bo v Čepovanu živahno že od 8.30 dalje. Za igrivo jutro – igre in pravljice za otroke – bodo med 10. in 12. uro skrbeli iz Piazzutta Lab, prav tako bo program za otroke tudi popoldne. Ob 11.30 se začne sklop dogodkov, ki so ga organizatorji naslovili Upor skozi podobe in besede. Med drugim bomo predstavili fotografsko knjigo Alessandra Ruzziera Od vojašnice Purgessimo do pojma identitete.

Popoldne bodo na vrsti trije literarni in gledališki upori. Ob 15. uri bodo predstavili knjigo Razumevanje meje, ki pripoveduje o konceptu meje skozi oči potujoče antropologinje. O njej se bosta pogovarjali Martina Napolitano in avtorica knjige Giustina Selvelli. Darko Nikolovski bo med drugim predstavil dekonstrukcijo in rekonstrukcija izgubljenih arhivov Jugoslavije kot perspektivo drugačne prihodnosti. Ob 18. uri bosta Caterina Comingio in Carlotta Dal Bianco predstavili pesmi in strani Hočem biti partizana, ki pripovedujejo o ženskah v odporniškem gibanju. Na kitari ju bo spremljala Anne Garano.

Sobotni večerni glasbeni upori se bodo začeli ob 20.30. Zasedba Yo Yo Mundi bo uprizorila nastop Svet je kosmata krogla z zgodbami, spomini in pesmimi o živalih, žuželkah in drugih kosmatih bitjih. Sodeluje Simona Colonna. Ob 22.30 pa se bo dogajanje sklenilo z nastopom skupine Barrio Alto z ritmi in zvoki za nočno rajanje.

Skrb za planet

Tretji festivalski dan bo postregel z jutranjimi uporniškimi koraki. Ob 11. uri bo čas za sprehod po uporniških obeležjih ob spremljavi Tržaškega socialnega zbora in Kraških ovčarjev. Popoldanski upori bodo od 15. ure dalje. Najprej bo na vrsti politični predlog, kulturna provokacija, priložnost za družbeno-zgodovinsko analizo 10 let Ronchi dei Partigiani, ki jih je uredil Luca Meneghesso. Predstavili bodo tudi nove dinamike suženjstva v ladjedelnicah (Združenje Libera-goriška celica).

Glasbeni upori bodo od 17. ure dalje. Najprej bo na vrsti Gap Quartet z glasbo upora v slovenščini, srbščini, italijanščini, španščini in francoščini. Ob 18. 30 sledi nastop zasedbe Kraški ovčarji z gypsy, balkan in wild rock melodijami. Ob 20.30 pa se bo festival sklenil z nastopom zasedbe Les Tambours de Topolò, ki bodo poskrbeli za ritme od Nadiških dolin do preostalega sveta.

V Gasilskem domu v Čepovanu, le nekaj korakov stran od številke 83, bo ves čas festivala na ogled dokumentarni film Anje Medved in Nadje Velušček Vžgano v spomin (2017). Film pripoveduje o spominih prebivalcev Slovenije, Italije in Hrvaške v času nacistične okupacije, ki je na čezmejnem območju jadranske obale sledila že tako težkemu obdobju fašizma. Tega obdobja strahu in upanja se danes spominjajo le še tisti, ki so bili takrat otroci, zato je film tudi zgodba o nesmislu vseh vojn.

Kot dodaja Anton Špacapan Vončina, bodo dogodke v primeru dežja prestavili v gasilski dom v Čepovanu, kampiranje je brezplačno, nastanitev pa je možna tudi v hostlu Čepovanka. »Da ne bi našega planeta še dodatno bremenili z odpadki, smo se odločili za nakup lastnih pralnih kozarcev, ki bodo na voljo do porabe zalog. Ukrep je povezan z namenom zmanjšanja našega okoljskega odtisa,« je še pojasnil letošnjo novost.