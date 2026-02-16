Valentinovo s protestnim shodom

Včerajšnji god zavetnika zaljubljenih je v Gorici zaznamoval tudi protestni shod za pokrito tržnico. Slednjega so priredili občinski svetniki iz vrst opozicije (Gorizia è tua, Insieme per Gorizia Liberale, Laura Fasiolo per Gorizia, Noi Mi Noaltris GO!, Demokratska stranka, Regione Autonoma FWD).

»Odločili smo se, da bomo shod priredili na valentinovo, ker bi radi poudarili ljubezen do mesta in do pokrite tržnice,« je za Primorski dnevnik povedala svetnica Rosy Tucci (Gorizia è tua). To je tretji tovrstni dogodek od začetka novega leta, je še dodala in pojasnila, da je njihov cilj opozarjati na zapuščeno stanje pokrite mestne tržnice. Včeraj dopoldne se je pred glavnim vhodom v tržnico zbralo veliko število občinskih svetnikov opozicije in drugih Goričanov in Goričank. Navzoči so od pobudnikov v dar prejeli vsak svoj lonček s trobentico.

»S tem majhnim darilom za vse udeležence želimo še dodatno izkazati našo ljubezen do mesta in priklicati pozornost na tržnico ter obenem podpreti prodajalce,« je še izpostavila Tucci. Od župana in občinske uprave bi radi jasne odgovore o usodi pokrite tržnice, ki je trenutno, po njihovih besedah še ovita v meglo.