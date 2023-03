Vandali na delu pri Doberdobskem jezeru

Dela še niso zaključena, gradbišče pa so že obiskali vandali. Občina napoveduje, da bo dogodek prijavila oblastem zaradi povzročene škode.

Pri Doberdobskem jezeru so v prejšnjih dneh naleteli na neljubo presenečenje. Od januarja so v teku gradbena dela za ureditev steze okoli jezera, na parkirišču pa so tudi postavili informativne table. V sredo zjutraj so eno našli na tleh, vidno je bilo, da jo je nekdo podrl. »Presenečenj« pa ni bilo konca. Včeraj zjutraj so se na parkirišču, ki ga pokriva gramoz, pojavili sledovi dirkanja, po vsej verjetnosti z motorji. Kdor jih je povzročil, si je dal duška na parkirišču, od koder se vijejo steze. Doberdobski župan Fabio Vizintin je za Primorski dnevnik povedal, da bo občina prijavila vandalska dejanja pristojnim oblastem.

Pozornost na krajinski vpliv

Dela okoli Doberdobskega jezera se sicer zaključujejo, nam je še povedal. Začela so se januarja, trenutno pa je treba postoriti le še manjše zadeve. Steza, ki se vije okoli jezera, je zaključena, ni pa še prehodna, saj gradbišče še vedno stoji. »Pri ureditvi steze smo se morali striktno držati navodil Dežele Furlanije - Julijske krajine v zvezi z vplivom posega na okoliško krajino. Tudi zaradi tega, na primer, steze ni bilo mogoče razširiti, saj je Dežela ocenila, da bi to preveč vplivalo na tamkajšnje okolje. Ta faza del sicer ni bila tako kompleksna, zaradi česar se tudi poseg kar hitro zaključuje. Med drugim so porušili star mostič, novega pa še niso postavili,« je povedal Vizintin. Druga faza posega za ureditev območja okoli Doberdobskega jezera se bo namreč začela v jesenskih mesecih.

Ptice imajo prednost

»Da ne bi gradbeni posegi zmotili ptičjih migracijskih tokov, bodo en del le-teh izvedli jeseni. Takrat bodo postavili nov manjši pomol z razgledno točko in opravili še preostala dela. V tej prvi fazi pa so poleg steze, informacijskih tabel in parkirišča, postavili tudi kamne z vklesanimi ledinskimi imeni. Nekaj stvari bo treba popraviti, vendar v glavnem je tudi ta del urejen,« je še dodal doberdobski župan.