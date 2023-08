Veliki šmaren v Gorici

Z goriške občine sporočajo, da bo današnji dan (15. avgust) v Gorici mogoče preživeti v znamenju kulture, glasbe in zgodovine. Med 10. in 18. uro bo odprt goriški grad. Palačo Coronini, kjer je na ogled tudi razstave o goriškem umetniku Francescu Caucigu - Francu Kavčiču (1755-1828) bo mogoče obiskati med 10. in 13. uro ter med 15. in 19. uro. Muzej prepustnice na Rafutu bo z brezplačnim vstopom odprt med 15. in 19. uro. Palača Atttems, kjer je na ogled razstava o italijanski modi in dizajnu v petdesetih letih prejšnjega stoletja, bo odprta med 10. in 18. uro, medtem ko bosta muzeja mode in prve svetovne vojne v goriškem grajskem naselju na voljo obiskovalcem med 9. in 19. uro. V palači De Grazia v Ulici Oberdan bo danes ob 21. uri koncert s prostim vstopom, ki ga prireja kitaristični center Mauro Giuliani. Nastopila bosta kitaristični kvartet Athanor in flavtiska Luisa Sello. V goriškem Podturnu se nadaljuje šagra sv. Roka, drevi bo za veselo vzdušje skrbel ansambel Oasi. Ker je prve praznične dni skvarilo slabo vreme, bo šagra potekala še jutri ter v četrtek in petek, 17. in 18. avgusta.