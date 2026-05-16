»Verjetno se je šlo solit 90 odstotkov proizvodnje.« Tako pravi Andrej Radetti, upravitelj jameljske turistične kmetije Silene, ki je med četrkovim neurjem s točo utrpel veliko škodo na zelenjavi, trtah, oljka, sadju ... »Upam, da bo vsaj kaj ostalo,« je pojasnil mladi kmetijski podjetnik, ki je bil še posebej v skrbeh za stare sorte žita, ki jih prideluje na poljih sredi Jamelj. Ko smo stopili v stik z njim, še ni bilo mogoče natančno oceniti, kolikšna bo škoda. Žito sicer uporablja za kruh in testenine.

Zelo veliko škodo na kmetijskih površinah so v četrtek utrpeli tudi v Laškem, kjer so v najbolj prizadetih krajih v nekaj urah doživeli kar pet pošiljk toče. V Štarancanu in Škocjanu je bilo poškodovanih več sadovnjakov, zelo prizadeti so tudi nasadi jagod, ki so jih ravno v teh dneh pobirali. Kmetje iz Laškega škode še niso mogli natančno oceniti, »najsrečnejši« so izgubili tretjino pridelka, ponekod je izpad tudi 90-odstoten.