Vhod, čakalnica, kombija in več otrok

Da bi zagotovili varnost in omejili možnost širjenja okužb, so v goriškem Dijaškem domu Simon Gregorčič uredili nov vhod in čakalnico za starše. Poleg tega so zaradi povečanega števila otrok za varen prevoz iz šol v Dijaški dom nabavili nova kombija.

»Že med poletnim središčem smo uredili preverjanja ob vhodu. Da bi starše na otroke ne čakali na mrazu, smo uredili novo čakalnico. Med njo in pisarno je okno, skozi katero se starši najavijo, nakar mi pokličemo otroke, ki zapustijo poslopje skozi nov prenovljeni izhod. Po zaslugi nove čakalnice zagotovimo, da otroci vstopijo v Dijaški dom po enem vhodu in ga zapustijo po drugem. Poleg tega hvala novi čakalnici starši ne vstopijo v notranje prostore,« pojasnjuje ravnateljica Dijaškega doma Kristina Knez in dodaja, da so v ureditev čakalnice vložili 15.000 evrov.

»Gre za strošek, za katerega ne bomo dobili prispevkov,« opozarja. Poleg tega so v nekaterih učilnicah porušili nekaj sten, s katerimi so pred leti zazidali umivalnike, ki jih niso več uporabljali. »Zdaj so tri oz. štiri učilnice spet opremljene z umivalniki, tako da je umivanje rok bolj enostavno. S tem tudi preprečimo, da se naenkrat zbere preveč otrok v kopalnicah,« pravi ravnateljica Dijaškega doma.

»Kljub vsemu smo uspeli ponuditi bogat program dodatnih dejavnosti, ki jih letos večinoma izvajajo naši vzgojitelji – od joge in motorike za najmlajše do tečaja angleščine in raznih drugih dejavnosti. Po drugi strani smo se odpovedali pevskemu zboru in petju,« pojasnjuje Kristina Knez; pred začetkom šolskega leta so se bali, da bo prišlo do padca števila vpisanih, tudi zaradi ekonomskih težav, ki jih s seboj prinaša pandemija. »V resnici še nikoli nismo imeli toliko učencev. Letos jih je 125; obiskujejo osnovno in srednjo šolo prve stopnje. Zaradi visokega števila vpisanih smo se morali odpovedati kakim osmim nižješolcem,« pravi ravnateljica, po kateri so se tudi spričo višjega števila vpisanih odločili za nabavo dveh dodatnih kombijev.