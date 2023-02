Višješolci spoznali univerzitetno ponudbo v Sloveniji

Matura se približuje naglih korakov, maturantje pa že razmišljajo o nadaljnji študijski poti. V ta namen je v petek Klub zamejskih študentov v goriškem slovenskem visokošolskem središču priredil že tradicionalni Dan odprtih vrat. Po treh letih in dveh izvedbah na daljavo so se maturantje dogodka končno lahko udeležili v živo, klubovci so najeli tudi sva avtobusa za dijake s Tržaškega. Organizacijsko ekipo sta vodili njegova tajnica Tina Hussu in članica nadzornega odbora Jasna Tomsic.

Dijaki so med dogodkom, ki ga je z Rado Vižintin vodil podpredsednik kluba Igor Terčon, sprva prisluhnili Vesni Humar, sekretarki na Uradu vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki je izpostavila dejstvo, da so prebivalci obmejnih krajev dediči več jezikov in kultur.

Predstavili štiri univerze

Štiri slovenske univerze (Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza v Novi Gorici in Univerza na Primorskem) so se tokrat predstavile skupaj, druži jih tudi skupna pobuda, namenjena promociji študija v Sloveniji med mednarodnimi študenti Study in Slovenia. Predstavnikom vsake od univerz pa sta voditelja postavila nekaj vprašanj v zvezi s študijem v Sloveniji. Tako je bilo mogoče izvedeti, da Univerza v Ljubljani sodi med tri odstotke najboljših univerz na svetu, Univerza v Mariboru pa ponuja študij na 17 fakultetah in je prijazna vrhunskim športnikom. Univerza na Primorskem letos praznuje 20 let in ponuja 99 študijskih programov, na Univerzi v Novi Gorici pa je kar 60 odstotkov študentov mednarodnih.

Magister Dejan Senekovič iz vpisne službe Univerze v Mariboru je maturantom predstavil vpisno-prijavni postopek. Kot je dejal, morajo študentje, ki se želijo na dodiplomske ali enovite magistrske programe vpisati v prvem prijavnem roku, elektronsko prijavo oddati med 17. februarjem in 20. marcem. To storijo na spletnem portalu www.portal.evs.gov.si. Ob prijavi morajo izraziti najmanj eno in največ tri želje za študij, pri čemer lahko izbirajo med različnimi univerzami. Nekatere univerzitetne smeri imajo namreč omejeno število vpisov: v primeru, da dijaku ne ugodijo s prvo željo, ga sprejmejo na fakulteto, ki jo je označil na drugem mestu. Pred študijem na nekaterih fakultetah ali akademijah pa morajo dijaki najprej uspešno prestati preizkus znanja. Drugi vpisni rok bo med 21. in 25. avgustom, a bo razpoložljivih mest takrat manj.

Informacije na spletni strani

Dijaki so od KZŠ-ja dobili tudi brošuro s pomembnimi informacijami, več informacij pa najdejo tudi na spletni strani kluba. Tam je na razpolago tudi zamejsko-slovenski slovar.

Maturantje so prisluhnili tudi članom kluba, ki so spregovorili o subvencionirani študentski prehrani, pestri obštudijski dejavnosti, žurih, javnem prevozu in še marsičem. Manjkal ni niti zabavni kviz Kahoot, njegovi zmagovalci so prejeli klubsko kapo. Dneva odprtih vrat pa ne bi bilo brez stojnic, na katerih so se dijakom predstavile vse štiri univerze. Člani kluba pa so zastopali fakultete, na katerih študirajo in mladim kolegom zaupali svoje študijske izkušnje.