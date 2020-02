Vojna besed ali spoštljiva tišina? Tako se glasi naslov novega vzgojno-izobraževalnega projekta, ki ga Kinoatelje izvaja z dijaki slovenskih licejev v Gorici. Namen dejavnosti je približati mladim zahtevno temo zgodovine konfliktov med obema vojnama in jim ponuditi orodja za raziskovanje burne »zapuščine« 20. stoletja.

Z izkušnjami in refleksijami, pravijo pri Kinoateljeju, bodo dijaki lahko umestili različne individualne spomine in pripovedi v skupen prostor, ki bo tako postal kraj sobivanja in dialoga, ne pa izključevanja in prerekanja. Geslo projekta je »s spoznavanjem preteklosti do razumevanja sedanjosti«. »Vsak ima namreč kakšno vprašanje glede preteklosti ali tudi glede sedanjosti, ki se veže na preteklost. To, da človek nima svojega stališča in odgovorov, manjša njegovo odpornost v soočenju z drugimi. V novih konfliktih manjša njegovo stopnjo zavesti, ki bi dejanjem sploh morala biti podlaga. Torej nikakor spoštljivo molčati, ampak pogumno in brez strahu govoriti,« so prepričani pri Kinoateljeju.

Projekt se je začel decembra, ko so si dijaki ogledali film Una volta nella vita (Les héritiers) režiserke Marie-Castille Mention-Schaar, ki je služil kot navdih za nastanek samega projekta. Njegov cilj je sestava nekakšnih izhodišč zgodovinskega, eksistencialnega in kulturnega vademecuma za preživetje neke skupnosti v konfliktih. »Razviti želimo mrežo didaktičnega sodelovanja med šolo, mediji ter muzejskimi in zgodovinskimi institucijami. Znotraj projekta se bodo dijaki spopadali z različnimi temami, kot so individualni spomin posameznika in kolektivni spomin neke družbe, ki je določene dogodke izkusila na lastni koži, ter socialni spomin, ki je skupen več družbam. Namen je namreč prav ta, da se dijake nauči kritičnega razmišljanja o aktualnosti dogodkov na podlagi resničnosti dejstev,« pojasnjujejo predstavniki Kinoateljeja. Partnerji projekta so klasični licej Trubar ter humanistični in znanstveni licej Gregorčič, Narodna in študijska knjižnica, Zavod Kinoatelje, Združenje Palazzo del Cinema – Hiša filma, Muzej novejše zgodovine Slovenije, Primorski dnevnik, Novi glas in Rai za FJK – Slovenski program. Projekt nastaja s podporo Dežele Furlanije-Julijske krajine.