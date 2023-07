Vračajo se novogoriški filmski večeri na prostem

Jutri zvečer se bo novogoriška Ploščad Silvana Furlana prelevila v letni kino, kjer bodo vse do 4. avgusta pod poletnim zvezdnatim nebom predstavili filmske podobe sveže domače ter evropske produkcije različnih dolžin, oblik, zvrsti in žanrov. Letošnjo izvedbo Letnega kina Silvana Furlana organizirata Kinoatelje in Kulturni dom Nova Gorica pod okriljem Mestne občine Nova Gorica in je del programa Evropske prestolnice kulture GO! 2025.

Nadvse priljubljeni filmski večeri se bodo jutri ob 21. uri začeli s filmom Po soncu britanske režiserke Charlotte Wells, v katerem 11-letna Sophie v devetdesetih letih prejšnjega stoletja preživlja poletne počitnice z očetom Calumom v propadajočem obmorskem letovišču v Turčiji. Igralec Paul Mescal je bil za upodobitev očeta nominiran za oskarja. V soboto bodo ljubitelji dobrega filma preživeli v objemu slovenskega filma. Film Jezdeca Dominika Menceja je med drugim pobral nagrado občinstva na 25. Festivalu slovenskega filma, v njem pa igra trojica mladih slovenskih igralskih imen - Timon Šturbej, Petja Labović in Anja Novak. V nedeljo, 30. julija, napovedujejo film Lunana: jak v razredu, prvi butanski celovečerec, ki se je uvrstil med nominirance za oskarja za najboljši mednarodni film. Ob himalajskih ledenikih, kjer ni elektrike ali šolske table, se skupaj z jakom odstirajo nove razsežnosti ljubezni, glasbe in skupnosti. V ponedeljek, 31. julija, na platno prihaja film Moja Vesna, za katerega je režiserka Sara Kerndobila vesno za najboljšo režijo, in usmerja pogled v deklico Mojo, ki živi v predmestju Melbourna z žalujočim slovenskim očetom in nosečo dvajsetletno sestro Vesno. Ker se ne more sprijazniti z nedavno materino smrtjo, se Moja raje pripravlja na rojstvo otroka, medtem ko se Vesna zapleta v lastne težave. Med drugim se bodo obiskovalci Letnega kina Silvana Furlana podali v svet hitrih zmenkov s filmom Najsrečnejši človek na svetu, ki ga je posnela makedonska filmska ustvarjalka Teona Strugar Mitevska in bo na ogled v torek, 1. avgusta.