Vrhovska šola ne bo samevala

Ko se avgust izteka, so datumi na koledarju vse bolj neizprosni, kakor da bi želeli pospešiti svoj korak v naslednji mesec. V september, ki za večino zapiše piko po počitnicah. S septembrom se namreč začne odštevanje dni do začetka novega šolskega leta.

»Počitnice se skorajda niso začele, kaj šele, da bi se končale,« je hudomušno namignila ravnateljica Večstopenjske šole Doberdob Sonja Klanjšček. Pred novim začetkom, se pravi pred 11. septembrom, je bilo treba tako kot vsako leto urediti vse. Zadnji dnevi pa so itak bolj kot ne pestri, je priznala in v isti sapi dodala, da je letos na splošno vse steklo hitreje in prej kot ponavadi, tudi sama imenovanja ravnateljev, tako da bodo uvodni koraki le nekoliko lažji.

Pred začetkom pouka je bilo najprej treba preveriti, ali so vse šolske stavbe ustrezne, če kaj manjka ali če je kaj narobe. Večjih težav k sreči ni bilo. »Med drugim dobivamo v teh dneh raznorazni didaktični material, ki smo si ga zagotovili z evropskimi razpisi in to, kar smo naročili,« je zaupala navdušeno.

Dneve pred začetkom pouka pa zaznamuje tudi imenovanje šolskega osebja, ki ga črpajo najprej s pokrajinskih šolskih lestvic, manjkajoče pa poiščejo nato ravnatelji; podobno se dogaja tudi za neučno osebje. Klanjščkova je spomnila tudi na potrebno izpopolnjevanje učiteljev, kamor sodi jesenski seminar, ki bo 4. septembra, in pa dodatno izpopolnjevanje v režiji šole.

Novosti so vselej izziv

Novosti je v prihajajočem šolskem letu kar precej, napoveduje ravnateljica. Nedvomno sta med najbolj očitnimi podaljšan pouk na doberdobski osnovni šoli, ki je pomembna pridobitev, in zaprtje osnovne šole na Vrhu, ki bi jo obiskovalo skupno le devet otrok, kar je daleč premalo, da bi pouk potekal v dosedanji obliki. Vrhovski učenci bodo novo šolsko leto zato začeli na novem domu, in sicer v osnovni šoli Petra Butkoviča - Domna v Sovodnjah. S selitvijo – tako Klanjščkova – so se lotili že junija, tako da so tačas na vrsti samo še manjše zadeve. Da gre za nelahek korak, je priznala, ki ga spremlja grenkoba. Številke pa so neizprosne in niti v prihodnjih letih ni kazalo na kak tako potreben porast ...

»Šolska stavba na Vrhu pa ne bo samevala. Stavbo bomo uporabljali vsekakor tudi v prihajajočem šolskem letu v dogovoru z Občino Sovodnje. Tam bodo potekale na primer razne projektne dejavnosti vezane na naravoslovje, kulturno dediščino, slovenski jezik in okolje nasploh.«

V novem šolskem letu je »zmanjkal« tudi en vrtec: otroškega vrtca Živ žav, ki je domoval v prostorih civilne zaščite na Vrhu, formalno ni več. Otroci in vzgojiteljice so se sicer že v lanskem letu zaradi požarov (prostori niso bili več varni) preselili v poslopje vrtca Čira Čara v Sovodnje, kjer bodo tudi vnaprej ostali. V Sovodnjah delujeta v novem šolskem letu torej dva oddelka vrtca.

Nekje več, drugje manj

Na prvi dan pouka, ki bo ravno tako 11. septembra, se vneto pripravljajo tudi v Večstopenjski šoli Gorica. Kaj se letos obeta otrokom in učencem, smo povprašali ravnatelja Davideja Clodiga. »Če se najprej zaustavim pri naših najstarejših, imamo na nižji srednji šoli Ivana Trinka letos dodaten razred, se pravi, da imamo štiri prve, pet drugih in tri tretje razrede. Posledično je bilo treba nekoliko prirediti prostore oz. pridobiti dodatno učilnico,« je obnovil šolske poletne naloge.

Na osnovnih šolah je stanje že različno, saj beležijo nasprotno kar dva razreda manj. »Imamo namreč večrazrednici tako v osnovni šoli Alojza Gradnika v Števerjanu kot v šoli Josipa Abrama v Pevmi,« je pojasnil Clodig. Drugih večjih sprememb naj ne bi bilo, če izvzamemo dela, ki naj bi jih Občina Krmin v prihodnje načrtovala v osnovni šoli Ludvika Zorzuta v Bračanu. Pregled opravljenega je ravnatelj zaključil pri vrtcih, kjer ne beležijo večjih sprememb v primerjavi z lanskim letom.

Pouk pa bo prav gotovo prijetnejši, saj je Večstopenjska šola Gorica s sredstvi iz projektov Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost in evropskih skladov PON poskrbela za nakup nove opreme za vrtce in za šole. »Zlasti pri nekaterih je bila oprema stara in dotrajana, v prvi vrsti tista v vrtcu v Pevmi. Med drugim pa smo poskrbeli tudi za ureditev didaktičnih vrtov. Glede na potrjeno finančno kritje, bomo v kratkem nabavili potrebne tehnološke in digitalne naprave za vse šole, tako da računamo, da bodo tekom leta vsi razredi osnovnih in srednje šole razpolagali s t.i. touch screen oz. digitalnimi tablami in imeli zadostno število prenosnih računalnikov,« je z zadovoljstvom povedal Clodig.