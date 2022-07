Vrhovska zahvala slovenskim gasilcem (video)

Gasilska enota Kobarid je na svoji Facebook strani objavljiva ganljiv videoposnetek, v katerem se domačin z Vrha zahvaljuje slovenskim gasilcem s pripisom »To odtehta vse neprespane noči in vroče dneve ... Pristen, iskren zamejski ‘hvala’«. Slovenska pomoč je bila in še ostaja ključna pri gašenju požara tudi na italijanski strani meje, ki je trenutno pri Vrhu pod nadzorom. Ponoči se je z ognjem na Brestovcu borilo okoli 50 gasilcev iz Slovenije, iz Gasilske enote Kobarid pa so danes zjutraj sporočili, da je nočne borce zjutraj nadomestilo svežih 46 slovenskih gasilcev.