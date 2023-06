Vrtojbenci bodo pravico iskali po pravni poti

»Nedavno so v Vrtojbi odprli Dom starejših občanov, a asfaltna baza Vrtojba še zmeraj dela in to kljub temu, da je dokazano, da deluje nezakonit način. Nima namreč ne gradbene, in kar je še slabše, nima niti okoljske dokumentacije, od Doma starejših občanov pa je oddaljena zgolj 120 metrov zračne razdalje,« je včeraj v imenu CI Vrtojba opozoril Miloš Nemec. Obenem je napovedal, da nameravajo v kratkem vložiti tožbo zoper Kolektor oziroma njegovo hčerinsko družbo CPG Nova Gorica.

»Ko odpiramo vrata novega Doma starejših občanov Vrtojba, ne moremo in ne smemo mimo dejstva, da jih vabimo v območje delovanja asfaltne baze, v območje človeku škodljivih asfaltnih emisij. Zato z vso odgovornostjo in v izogib verjetno težkih posledic tega početja CI Vrtojba od slovenske vlade in njenih pristojnih služb zahteva takojšnje zaprtje asfaltne baze Vrtojba. Zaradi očitnega kršenja načel pravne države in očitnega kršenja človekovih pravic pri delovanju obrata asfaltna baza Vrtojba pričakujemo in zahtevamo čimprejšnje javno pojasnilo pristojnih vsej slovenski javnosti o nadaljnjih korakih reševanja tega perečega vrtojbenskega problema,« je v imenu CI Vrtojba včeraj povedal Miloš Nemec. Nemec se sprašuje, zakaj toliko strokovnjakov s pristojnih služb in ministrstev o problematiki molči, a hkrati na vprašanje tudi že odgovarja: »Očitno se pred kapitalom vsem politikom tresejo hlače«.

»Vse je zastrupljeno«

Ogorčen je tudi domačin Darko Fornazarič.»Zemlja na Vrtojbenskem polju je vedno veljala za tako rodovitno, da je lahko rodila trikrat v letu. Take zemlje ni bilo nikjer drugje. A kmalu ne bomo imeli niti hrane. Zastrupljajo namreč tudi podtalnico,« izpostavlja. Vrtojba je bila vedno znana tudi kot vas vodnjakov, a podtalnice po njegovih navedbah v zadnjih tridesetih letih nihče več ne kontrolira. »Velika težava je tudi rak. Vsaka hiša ga ima. Žalostno je, da imamo tako državo. Iz teh krajev izvirata predsednik vlade in nekdanji predsednik države ter veliko zdajšnjih ministrov, pa vendar se ne zgodi nič. Mi smo nekaj analiz zemlje že opravili. Kopali smo dvajset centimetrov v globino in zemljo poslali na analize v Novo mesto, kjer je edini tak laboratorij – vse je zastrupljeno,« zatrjuje Fornazarič. V CI Vrtojba zato zahtevajo, da Kolektor oziroma njegova hčerinska družba CPG Nova Gorica proizvodnjo asfalta v Vrtojbi takoj zaustavita.

»V rokah imamo tudi že osnutek tožbe. Ko bo vložena na novogoriško okrožno sodišče, vas bomo o tem seveda obvestili. Tožimo za tisto, kar določa 231. člen zakona o varstvu okolja, kjer je opredeljeno, da imamo pravico do zdravega življenja in zdravega okolja. Menda bo to prva taka tožba v Sloveniji, da jo CI vlaga po zakonu, ki je bil sprejet pred enim letom,« je včeraj pojasnil Miloš Nemec.

Smrad tudi v Štandrežu

Naj spomnimo, da je CI Vrtojba v začetku junija pripravila miren protestni shod, ki se ga je udeležilo okrog 250 ljudi in s katerim so opozorili na onesnaževanje in nesprejemljivo bližino asfaltne baze. Nekdanja gramoznica je za okolje moteča zaradi smradu, hrupa in prahu, kar moti tako prebivalce Vrtojbe kot tudi Štandreža, saj se smrad ne zmeni za državno mejo. Zahteve Civilne iniciative že vsa leta podpira tudi občina Šempeter-Vrtojba, kar je na mirnem protestnem shodu poudaril tudi župan Milan Turk. »Ta naprava obratuje brez potrebnih dovoljenj. Papirji oziroma stara zgodovinska dejstva, na katere se sklicujejo, niso ustrezni dokumenti. Prav gotovo pa naprava, ki je bila postavljena okoli leta 1975, tudi z vidika okoljskih predpisov danes ne more več obratovati,« je takrat izpostavil Turk. Asfaltna baza je postavljena na območju nekdanje gramoznice, kjer so že v 80. letih prejšnjega stoletja prenehali izkoriščati gramoz. Že nekdanja skupna občina Nova Gorica in nato občina Šempeter-Vrtojba sta si po sanaciji območja tam zamislili športno-rekreativne površine in to tudi vnesli v občinske prostorske načrte. Po naročilu občine Šempeter-Vrtojba je bila pred nekaj leti izdelana študija kakovosti življenja v Vrtojbi, ki je pokazala na slabo stanje zraka, vode, predvsem pa zemlje v okolici delovanja asfaltne baze.

Prebivalci Vrtojbe skupaj z okoljsko organizacijo Alpe Adria Green sicer že od leta 2019 pristojne opozarjajo, da je asfaltna baza, ki jo upravlja podjetje Kolektor CPG, vzrok za smrad, a naj ti ne bi ukrepali. Po trditvah prebivalcev in okoljske organizacije naprava celo obratuje brez presoje vplivov na okolje in brez okoljevarstvenega dovoljenja. Na inšpekcijo za okolje in prostor so poslali več prijav, obrnili so se tudi na pristojno ministrstvo, vlado, predsednika države in varuha človekovih pravic. Vendar pristojni doslej niso ukrepali, pravijo domačini.