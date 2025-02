Vse nared za začetek pustovanja

Pred Kulturnim domom Jožefa Češčuta v Sovodnjah se je priprava prazničnega prizorišča začela že med prejšnjim koncem tedna. Odborniki društva Karnival so skupaj s člani Kulturnega društva Sovodnje počistili stojnice, kjer ponujajo hrano in pijačo. Člani Kulturnega društva Sovodnje so obenem tudi obrezali drevje in grmovje ter počistili celotno okolico. Pustovanje društva Karnival se bo začelo danes, 28. februarja, od 21. ure dalje, ko bodo nastopili skupina Nebojsega, DJ Zippo in Master Dee. V soboto, 1. marca, ob 21. uri bodo nastopili 3 Prašicki in DJ Kits; v nedeljo, 2. marca, ob 14. uri bo 26. Pustna povorka; ob 17.30 bo ples s skupino Happy Day. Vstop v ogrevan šotor je prost.