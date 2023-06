Z Dežele 50.000 evrov za sovodenjsko telovadnico

Deželni odbor je na predlog odgovornega za lokalno samoupravo Pierpaola Robertija odobril dodelitev 50 tisoč evrov občini Sovodnje za delno kritje stroškov za obnovo parketa občinske telovadnice. Le-ta, pravi župan Luca Pisk, se je poškodoval zaradi pronicanja vode, do katerega je prišlo med neurji novembra in decembra lanskega leta. Občina je Deželo zaprosila za prispevek iz sklada za majhne občine za kritje stroškov, ki so posledica izrednih dogodkov. Dodatnih 52 tisoč evrov, ki bodo predvidoma potrebni za kritje celotnega stroška obnove, bo primaknila sovodenjska občina. Računamo na to, da bo do začetka prihodnje sezone pod telovadnice obnovljen,« pravi Pisk.