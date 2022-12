Z glasbo in ognjemetom v novo leto

Po dveh letih premora se nocoj v Gorico vrača silvestrovanje na prostem, ki je pred pandemijo koronavirusa v mestno središče vedno privabljalo več tisoč ljudi.

Glasba v živo in ognjemet

Na Travniku bodo ponujali glasbo v živo, ples z DJ-jem in ognjemet, ki bo nebo nad gradom razsvetlil opolnoči. Od 22. ure dalje bodo praznovanje popestrili predstavnika Radia Company, Igor Pezzi in DJ Julio Montana, za glasbo v živo bo zadolžena skupina Vertical Smile.

Glavna atrakcija goriškega večera bo ognjemet. Po napovedih organizatorjev bo trajal 15 minut in bo »spoštljiv do psov, mačk in drugih živali«, saj naj bi bili izbrani pirotehnični izdelki manj hrupni od običajnih. Sekunde do polnoči bodo z odra odštevali goriški župan Rodolfo Ziberna in njegovi odborniki.

Brez petard in stekla

Župan Ziberna je pred nekaj dnevi podpisal dve odredbi, ki sta povezani z varstvom javnega reda in miru. Prva prepoveduje uporabo petard in pirotehničnih sredstev na celotnem občinskem ozemlju od včerajšnjega dne do 2. januarja; kdor bo kršil odredbo, bo prejel denarno kazen od 100 do 600 evrov.

Druga odredba od jutrišnjega večera do nedelje zjutraj prepoveduje uživanje pijač v steklenih kozarcih in steklenicah na območju silvestrovanja na Travniku in v bližnjih ulicah Roma, Oberdan, Arcivescovado, Mameli in Bombi. Silvestrovanje bo vrhunec niza Goriški december, v okviru katerega bo sicer vse do 8. januarja na Travniku mogoče obiskati drsališče.