Z goriškim sprevodom se začenja dolg niz pustnih prireditev

S 34. goriškim sprevodom se začenja letošnji niz pustnih prireditev. Goriško mestno središče bo poživil v nedeljo, 4. februarja, organizirajo ga goriška občina ter goriški društvi Pro Loco in Stile Goriziano. Njegov potek so včeraj pojasnili na goriški občini, kjer so spregovorili župan Rodolfo Ziberna, občinski odbornik Luca Cagliari, predsednik društva Pro Loco Giorgio Lorenzoni in Elisa Coppola iz društva Stile Goriziano.

Na letošnji sprevod se je vpisalo 10 vozov in 12 skupin. Tudi letos bo zelo množična udeležba iz slovenskih vasi nekdanje goriške in tržaške pokrajine. Z vozom se bodo v Gorico pripeljali pustarji z Opčin, iz Praprota, Šempolaja, Števerjana, Doberdoba, Medjevasi, Štandreža in Sovodenj. Ostala dva voza so zgradili v Vajontu in Grionsu. Poleg tega se bodo sprevoda udeležile pustne skupine iz Opatjega Sela, Cerovelj, Gabrij, Križa, Trebč, Štmavra in s Poljan. Ostale vpisane skupine so iz Gorice, Tržiča, Colloreda, Romansa in Turjaka. Sprevod bo začel ob 14. uri v Ulici Oberdan, nadaljeval pa se bo po ulicah Roma, De Gasperi, Sauro, XXIV maggio, po korzih Italia in Verdi. Nagrajevanje bo ob 17. uri pred Ljudskim vrtom.

Goriški pust se bo nadaljeval v ponedeljek, 12. februarja, z otroškim rajanjem. Udeleženci se bodo zbrali ob 14.30 pred gledališčem Verdi in se v sprevodu odpravili na Travnik. Med udeleženci bodo otroci košarkarskih društev Dinamo in Nova Gorica Mladi. Ob 17.30 bo v Kinemaxu projekcija filma Duh iz Kantervila, vstopnica bo stala tri evre in pol. V sredo, 14. februarja, bo pogreb pustnega kralja. Žalujoči pusti se bodo zbrali ob 16. uri v veži goriške mestne hiše, zatem se bodo v sprevodu odpravili do prireditvenega prostora v Podturnu, kjer bodo pustnega kralja sežgali.