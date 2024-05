Poleti protipotresna obnova občinske stavbe v Sovodnjah

Poleti, najverjetneje julija, se bo začela protipotresna obnova občinske hiše v Sovodnjah. Dela, ki so vredna 260.000 evrov, je sovodenjska občina zaupala podjetju Tekna Costruzioni iz kraja Campoformido, ki je v prejšnjih letih med drugim že obnovilo streho taistega poslopja. Dela bodo trajala nekaj mesecev in bodo potekala samo na zunanjosti stavbe. "V času del bodo občinski uradi dostopni in bodo delovali po ustaljenem urniku," sporočajo iz občinske uprave in napovedujejo, da bo v kratkem z izvajalcem podpisana pogodba. Dela bo Občina Sovodnje izvedla s pomočjo prispevka Dežele Furlanije - Julijske krajine, ki bo krila 70 odstotkov zneska. Prispevek je bil dodeljen že leta 2022, Občina Sovodnje pa predvidenih del doslej ni mogla izpeljati, saj je čakala na zeleno luč Zavoda za varstvo arheološke, umetnostne in krajinske dediščine Furlanije - Julijske krajine. Občinska stavba je namreč zaščitena. Po utrditvi, napovedujejo na občini, bodo tudi prepleskali fasado.