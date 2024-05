Iz trgovske se rojeva turistična in umetniška ulica

V Raštelu, ki je nekoč veljal za najživahnejšo trgovsko ulico v Gorici, so v zadnjih desetletjih zaprli veliko trgovin. Kar nekaj teh zapuščenih prostorov pa bo spet zaživelo po zaslugi projekta La via del Borgo, v katerega so se povezali zveza Confcommercio, zadruga Netural iz Matere, kuharska mojstrica Chiara Canzoneri, konzorcij Il Mosaico, združenje QuiAltrove in podjetnica Fabrizia Perco. Gre za prvega izmed petih projektnih sklopov, ki so jih prejšnjo soboto v obrisih predstavili v goriškem grajskem naselju in bodo zaživeli po zaslugi 20 milijonov evrov, ki so bili Gorici dodeljeni iz Načrta za okrevanje in odpornost preko razpisa Borghi.

Predogled tega, kar se bo v starem mestnem jedru dogajalo v letošnjem in prihodnjem letu - po načrtih sodelujočih pa tudi po zaključku projekta GO! 2025 -, je ponudil včerajšnji dogodek Chapeau!. Od 10. do 20. ure so v Raštelu potekali umetniški in glasbeni dogodki za širšo javnost, popoldne pa so medijem in gostom podrobneje predstavili vsebine projekta ter jih pospremili na ogled lokacij.

Pripovedovanje vsebin

Koordinator t. i. clusterja 1 je zveza Confcommercio, ki se je že umestila v nekdanjo trgovino s klobuki v Raštelu št. 52 in iz je nje naredila nekakšno info točko oz. kraj srečevanja, kjer bodo prikazovali in pripovedovali o turističnih, umetniških in drugih vsebinah, ki jih bo mesto ponujalo. To bodo počeli v sodelovanju z agencijo Promoturismo FJK, Občino Gorica, GO! 2025 in vsemi ostalimi subjekti, ki so sodelovali na razpisu Borghi in ki bodo ostale projektne sklope za regeneracijo grajskega naselja, Raštela in bližnjih ulic podrobneje predstavili v prihodnjih tednih in mesecih.

Drugi podprojekt nosi naslov The Circle_Concept Zone. Zamislilo si ga je združenje QuiAltrove, ki je svojo postojanko našlo v nekdanji drogeriji Frantz v Raštelu št. 91 in tam uredilo večnamenski razstavni prostor. Od včeraj so v njem že na ogled štiri dela priznanega umetnika Serseja Rome in tri dela mladega slikarja Erica Gerinija. Concept Zone želi z razstavami, kulturnimi dogodki, delavnicami in srečanji, pri katerih bodo sodelovali tudi občani, izkoristiti kulturo in zlasti sodobno umetnost za gospodarski razvoj, družbeno inovacijo in urbano regeneracijo starega mestnega jedra.