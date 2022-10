Z januarjem obnova Ljudskega vrta

Goriška občina išče podjetje, ki bo poskrbelo za obnovo Ljudskega vrta oz. za prvi sklop del, s katerimi bo osrednji mestni park dobil bolj urejen, privlačen in eleganten videz. Načrt je pripravil studio goriškega arhitekta Luigija Di Data, dela so vredna 300.000 evrov in se bodo začela v prihodnjih mesecih. Prvi sklop del zadeva zlasti ureditev in očiščenje zelenic ter preureditev pešpoti v delu parka ob Cadornovi ulici. Odstranili bodo odvečno rastlinje, zlasti okrog kipa Pietra Zoruttija. Nove pešpoti bodo delno zgrajene iz utrjenega gramoza, tako da bodo bolj podobne nekdanjim in da bodo primerne tudi za prehod vozil vzdrževalcev parka. Pri urejanju parka se bodo držali zgodovinskih načrtov, saj si želijo, da bi Ljudskemu vrtu vrnili njegov izvirni videz, kar zlasti velja za območje, kjer se bohoti monumentalna magnolija in kjer rastejo različne vrste palm in juk. Obrezali bodo več dreves in odstranili rastline, ki so v slabem stanju. Tehnični urad Občine Gorica je v teh dneh vabilo na dražbo poslal petim podjetjem. Do oddaje naročila naj bi prišlo v prihodnjih mesecih, nakar bodo predvidoma z januarjem stekla dela, ki se bodo zaključila do konca aprila, pred začetkom festivala èStoria, katerega osrednje prizorišče je bilo ponavadi ravno Ljudski vrt.

»Ljudski vrt je eden izmed najbolj čudovitih zgodovinskih kotičkov našega mesta, zato mu želimo posvetiti pozornost, ki si jo zasluži. Prenovo smo načrtovali že pred pridobitvijo naziva Evropske prestolnice kulture 2025 skupaj z Novo Gorico, zdaj pa je ta naložba še toliko bolj utemeljena. Območje Ljudskega vrta je krasno in menim, da bo lahko eno od "utripajočih src" EPK v turističnem ključu. Poudariti je treba, da gre zdaj le za prvi sklop del, ki mu bo sledila obnova še ostalih delov parka. S stranskih pasov bomo odstranili asfalt, uredili bomo tudi območje, ki bo primerno za organizacijo dogodkov na prostem. Ljudski vrt bo prek stopnišč, po katerih se lahko s Cadornove spustimo v Brassovo ulico, povezan s parkom v Dolini Korna, kjer pravkar potekajo obsežna obnovitvena dela. V parku bomo postavili tudi nekaj kemičnih stranišč,« pravi goriški župan Rodolfo Ziberna.