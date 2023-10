Z nekaterih oken bodo sneli varovala

Med poletjem so zamenjali vsa okna, vendar se tista v prvem nadstropju iz varnostnih razlogov odpirajo le delno, kar ne zagotavlja ustreznega prezračevanja. Zaradi tega je v učilnicah slovenskega višješolskega središča v Puccinijevi ulici v Gorici vroče, sicer ravnateljica licejev Sonja Klanjšček pojasnjuje, da so se ravno včeraj dogovorili za kompromisno rešitev. »Z nekaterih oken bomo sneli varovala, tako da jih bo spet mogoče odpirati na stežaj,« napoveduje ravnateljica.

Dela izvedli med poletjem

V slovenskem višješolskem središču je za nova okna poskrbela Enota deželne decentralizacije Gorica, ki je po ukinitvi pokrajin prevzela skrb za poslopja drugostopenjskih srednjih šol. V zamenjavo oken so skupno vložili približno en milijon evrov.

Gradbena dela so se začela takoj po koncu pouka in so s pospeškom potekala čez celo poletje. Zamenjava oken je bila nujno potrebna, saj so bila dosedanja nameščena med gradnjo stavbe, kar pomeni, da so bila stara preko trideset let - v slovensko višješolsko središče so prvi dijaki vstopili v šolskem letu 1991/1992.

Zamenjava oken predstavlja največjo naložbo v slovensko višješolsko središče v Puccinijevi ulici doslej, sicer je v prejšnjih letih Enota deželne decentralizacije Gorica poskrbela še za nekaj del - uredili so zunanjost, zamenjali zasilne svetilke, namestili sistem za videonadzor in v telovadnici postavili zaveso, ki omogoča vadbo več skupin hkrati.

Novi varnostni predpisi

Okna so v slovenskem višješolskem središču zamenjali tudi, da bi ustrezala novim varnostnim predpisom, a ravno v tem grmu tiči zajec. V pritličju se nova okna odpirajo enako kot prejšnja;še vedno jih je mogoče odpreti na stežaj in tako ustrezno prezračiti učilnice, v katerih je v zadnjih dneh zaradi nadpovprečno visokih temperatur kar vroče. Drugače je v prvem nadstropju, kjer se okna odpirajo le delno, kar je posledica novih varnostnih predpisov.

Dijaki so izmerili, da se okna v učilnicah v prvem nadstropju odprejo samo za približno šestnajst centimetrov, kar onemogoča ustrezno prezračevanje.

Zaradi visokih temperatur iz zadnjih dni bi tudi dijaki iz učilnic v prvem nadstropju radi odprli okna na stežaj, kot so bili vajeni v prejšnjih letih, vendar je to zdaj nemogoče; jeklena varovala omogočajo le delno odpiranje oken, kar je posledica novih varnostnih predpisov, ki so jih na državni ravni sprejeli, da bi preprečili nezgode in obenem tudi poskuse samomora, do katerih je v zadnjih letih žal prišlo v raznih šolah po vsej Italiji.

Dijaki »grozili« s stavko

Dijaki tehniških smeri in licejev so v prejšnjih dneh napovedali, da bodo zaradi novih oken oz. vročine v učilnicah v prvem nadstropju stavkali, sicer kaže, da stavka naposled le ne bo potrebna. Ravnateljica licejev Gregorčič in Trubar Sonja Klanjšček razlaga, da so se skupaj z odgovornim za varnost dogovorili za kompromisno rešitev.

»Z oken ob profesorskih mestih in še z nekaterih bomo odstranili varovala, kar bo omogočalo, da jih na stežaj odprejo,« razlaga ravnateljica, po kateri bodo na novo premislili tudi zadolžitve glede varnosti, ki bo seveda povsem zagotovljena. Varovala naj bi z izbranih oken sneli že danes.