Z novima študijskima programoma odlični obeti za zaposlitev

Zdravstvena oskrba ter preventiva v okolju in na delu. Ta sta nova univerzitetna programa, ki sta se včeraj začela na goriškem sedežu tržaške univerze. Predavanja so slovesno odprli rektor tržaške univerze Roberto Di Lenarda, generalna direktorica univerze Luciana Rozzini, goriški župan Rodolfo Ziberna ter občinska odbornika Chiara Gatta in Paolo Lazzeri.

»Začetek dveh novih programov na zdravstvenem področju je pomembna pridobitev, do katere smo prišli s pomočjo Dežele, podjetja Asugi in krajevnih predstavnikov oblasti. Na ta način bomo lahko temu območju ponudili izvedence, ki imajo ključno vlogo v promociji zdravega življenja in preventive. Prostori in storitve, ki so na voljo v goriškem sedežu, bodo študentom garantirali optimalne pogoje za univerzitetno izobraževanje,« je povedal rektor Di Lenarda.»Z velikim veseljem sprejemamo nove programe, ki bodo obogatili univerzitetno ponudbo na teritoriju, kjer imamo med drugim že tečaje na visokem nivoju. V našem prostoru se dogaja veliko stvari, saj se pripravljamo na izreden dogodek, kot bo Evropska prestolnica kulture leta 2025. Ta projekt moramo izkoristiti na 360 stopinj, in na ta način postaviti v ospredje tudi teme, ki so postale ključnega pomena v tem zgodovinskem obdobju: zdravstvo, okolje, preventiva,« poudarja goriški župan Rodolfo Ziberna. »Potrebujemo kvalificirane strokovnjake, mlade in navdušene ljudi, potrebujemo ljudi, ki pripomorejo k rasti naše družbe. Prepričan sem, da bodo ti novi programi dali marsikaj vsem, ki so se vanje vpisali,« dodaja še goriški župan.Ko bosta programa zaživela v polnosti in torej s tremi letniki, bo študentov na obeh programih približno 180. V prvem letu pričakujejo 40 študentov za zdravstveno oskrbo in 20 za program o preventivi. Vpisovanja za kandidate, ki so uspešno opravili vstopni izpit, so še vedno odprta in se bodo zaključila 21. oktobra.