Mladenič po hitri cesti drvel 241 kilometrov na uro

Novogoriški policisti so v petek, 12. aprila, na hitri cesti H4 med Ajdovščino in naseljem Selo imeli v postopku 23-letnega voznika osebnega avtomobila zaradi prekoračitve hitrosti. Prometni policisti so mlajšemu vozniku na hitri cesti, kjer je hitrost s splošnim pravilom omejena na 110 kilometrov na uro, z videonadzornim sistemom Provida izmerili hitrost 241 kilometrov na uro. Kršitelju je bila izrečena globa v višini 1200 evrov, izrečenih mu je bilo tudi 9 kazenskih točk. Policija še opozarja, da do 21. aprila po vsej Sloveniji poteka preventivna akcija za umirjanje hitrosti na naših cestah.