Nedeljska reševalna vaja Podnanos 2024 uspešna

»Prva ocena nedeljske reševalne vaje Podnanos 2024 je pozitivna, je pa pokazala na nekatere pomanjkljivosti,« pravi Samuel Kosmač, vodja vaje in poveljnik štaba Civilne zaščite za severno Primorsko. Pomanjkljivosti so povezane s komunikacijo, zato namerava Kosmač pristojnim predlagati izboljšave.

Reševalna vaja Podnanos 2024 je potekala v predoru Podnanos, na odseku HC Razdrto – Vrtojba. Organizirali sta jo novogoriška in postojnska izpostava Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, v njej je sodelovalo okoli 100 ljudi iz različnih služb: od Policijskih uprav Nova Goriva in Koper do Zdravstvenih domov Nova Gorica, Postojna in Ajdovščina ter Gasilski zvezi Postojna in Vipava, Gasilsko reševalni center Ajdovščina ter Civilna zaščita občine Vipava.

»Vsi udeleženci so pokazali veliko mero usposobljenosti, po drugi strani pa je bilo nekaj težav predvsem z radijskimi povezavami med posameznimi enotami,« povzema Kosmač.

Po scenariju vaje so se v predoru Podnanos izvajala interventna dela na strojni opremi predora, zaradi česar je bil vozni pas skozi predor je bil zaprt za promet, ta pa je bil preusmerjen na prehitevalni pas. Vaja je predvidevala, da je v predoru nato prišlo do naleta treh vozil, v katerem je bilo več oseb poškodovanih, med njimi tudi smrtna žrtev. »Namen vaje je predvsem, da se ugotovijo pomanjkljivosti, kaj bi se dalo izboljšati pri tem sistemu zaščite in reševanja na avtocestnih odsekih,« pravi Kosmač in dodaja, da bo glede na ugotovljeno na pristojne organe podal pobudo za nove lokacije repetitorjev, ki pokrivajo omenjen odsek hitre ceste. »Z namenom, da bi v bodoče te radijske zveze delovale boljše in bolj zanesljivo,« zaključuje vodja vaje.

Vse službe bodo sicer podrobnejše analize pripravile v roku enega meseca.