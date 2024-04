Povezoval je štandreške kmete in jih zagovarjal

Nekdanji predsednik štandreškega kmečkega društva, zadnji še živeči partizan v vasi in hkrati najstarejši vaščan Viljem Zavadlav je včeraj praznoval svoj stoti rojstni dan. Na domu so ga obiskali predstavniki raznih vaških sredin, v imenu goriške občine mu je čestitala odbornica Silvana Romano.

»Spomini si sledijo, v srcu je nemir, le zemlje vonj domače prinaša duši mir,« se glasijo verzi Elde Nanut, ki sta jih na leseno spominsko ploščo zapisala kulturno društvo Oton Župančič in štandreška sekcija ANPI-VZPI, katere slavljenec je dolgoletni član. Viljema Zavadlava je še posebej nagovorila predsednica društva Oton Župančič Nataša Paulin, ki je pred dvema letoma uredila knjižnico s spomini jubilanta na delovanje kmečkega društva, ki je celih 35 let stalo ob strani domačim kmetom, jih povezovalo in jim pomagalo. Ustanovili so ga leta 1948, med ustanovnimi člani je bil tudi Viljem Zavadlav, ki je bil zatem več let tudi njegov predsednik. Tudi včeraj se je spominjal pomembne vloge kmečkega društva in obenem tudi razlastitev, zaradi katerih so se v osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja domačini eden za drugim odpovedali kmetovanju.

Ob prisotnosti predstavnikov ANPI-VZPI se je Viljem spominjal tudi svoje partizanske epopeje. Januarja 1943 so ga goriški orožniki odpeljali na železniško postajo, od koder je odpotoval v Fossano v Piemontu, kjer je bil do razpada Italije vključen v posebne bataljone s številnimi drugimi Primorci. Zatem se je vrnil domov in se v začetku leta 1944 pridružil partizanom.

Od Klasa do Pertinija

Med včerajšnjim jutrom je goriška občinska odbornica Silvana Romano slavljencu izročila listino z voščilom goriške občine. Jubilantu je zatem v imenu celotne vaške skupnosti čestital še Marjan Brescia, predsednik društva sKultura 2001, sicer tudi zadnji predsednik nekdanjega rajonskega sveta, ki je leta 2011 skupaj s štandreško župnijo v okviru praznovanja vaškega zavetnika sv. Andreja Viljemu Zavadlavu podelil priznanje Klas. Jubilant je v svojem življenju prejel še razna druga priznanja, nekdanji italijanski predsednik Sandro Pertini mu je med drugim podelil železni križ za udeležbo v osvobodilnem boju.

Viljem Zavadlav je včerajšnji jubilej praznoval skupaj s hčerko Milenko, dvema vnukoma, štirimi pravnuki in raznimi drugimi sorodniki; tekom dneva je bil deležen številnih čestitk in izrazov hvaležnosti, ki si jih za opravljeno delo v korist štandreške skupnosti nedvomno še kako zasluži.