Kapucinska grobnica uvaja trilogijo, ki nastaja za EPK 2025

V vidiku Evropske prestolnice kulture 2025 čedajsko združenje Mittelfest snuje gledališki projekt Inabili alla morte / Nezmožni umreti, ki ga finančno podpira Dežela Furlanija - Julijska krajina in pri katerem sodeluje Slovensko narodno gledališče Nova Gorica. V okviru projekta, ki predvideva tudi tri radijske igre v slovenščini in italijanščini, bodo postavili na oder gledališko trilogijo, ki se bo začela v soboto, 11. maja, v Verdijevem gledališču v Gorici s predstavo Kapucinska kripta, sicer povzeto po istoimenskem romanu Josepha Rotha.

Predstavo in sploh celoten projekt so včeraj predstavili v Verdijevem gledališču, kjer so navzoče nagovorili goriški župan Rodolfo Ziberna, občinski odbornik Fabrizio Oreti in novogoriški podžupan Anton Harej.

Prisoten je bil tudi Giacomo Pedini, ki je zasnoval celoten projekt in je tudi režiser predstave Kapucinska kripta. Po njegovih besedah je Roth v svojem romanu mojstrsko opisal dogajanje po prvi svetovni vojni, ko je razpadlo večjezično in večkulturno avstro-ogrsko cesarstvo.

»Junaki Rothovega romana, začenši s protagonistom Francescom Ferdinandom Trotto in karavano likov, ki se vrtijo okoli njega, so priča tej epohalni spremembi in se kot navadni moški in ženske borijo za preživetje v zgodbi, ki jih kot vrtiljak vleče za seboj in se ji ne morejo upreti,« pojasnjuje Pedini in napoveduje, da bo v glavni vlogi nastopil Natalino Balasso, ki je večinoma poznan kot komik, sicer bo ravno zaradi tega znal na oder ponesti vso grenko ironijo iz Rothove knjige. Poleg njega bodo nastopili še Nicola Bortolotti, Primož Ekart, Francesco Migliaccio, Ivana Monti, Alberto Pirazzini, Camilla Semino Favro, Giovanni Battista Storti, Simone Tangolo in Matilde Vigna. Glasbo, ki jo je napisal Cristian Carrara iz Pordenona, bo prispeval orkester FJK. Generalna vaja bo v petek, 10. maja, ogledali si jo bodo lahko dijaki in mladi do 26. leta starosti. Predstava bo opremljena z nadnapisi v slovenskem in angleškem jeziku.

