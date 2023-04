Z obnovljeno pešpotjo sta mesti še bolj povezani

Mestna občina Nova Gorica in Občina Gorica sta v letošnjem Jubilejnem letu 2023, ko praznujemo 400-letnico postavitve prve cerkvice na Kostanjevici, uspešno zaključili skupen projekt revitalizacije čezmejne pešpoti, ki vodi s parkirišča na Kostanjevici do Ulice Cappela (Pot na Kapelo) v Gorici. Obnovljena pot, ob kateri je postavljena vsa potrebna urbana oprema, bo zagotovo ključno pripomogla k prepoznavnosti in obisku Frančiškanskega samostana Kostanjevica ter bo še dodatno povezala obe mesti, slovesno pa so jo odprli v nedeljo.

Prvi uradni gostje obnovljene čezmejne poti na Kapelo so bili udeleženci Pohoda prijateljstva, ki je v nedeljo povezal obe Gorici, trak pred pomembno pridobitev pa sta prerezala oba župana, Samo Turel in Rodolfo Ziberna. Poudarila sta pomen te poti, ki je bila nekdaj edina pot do samostana, blagoslovil pa jo je provincialni minister pater Marjan Čuden. Zbrane je nagovoril tudi Radovan Pušnar, guverner Zveze Lions klubov Slovenije, saj so se v projekt vključili tudi Lions klubi severne Primorske v sodelovanju z Alpine Lions Cooperation, ter zagotovili sredstva za konservatorsko-restavratorska dela na kapelicah ob pešpoti in na parkirišču pred cerkvijo. Restavratorska dela je sicer izvedel Restavratorski center Slovenije, novogoriška območna enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine pa je skrbno nadzorovala izvedbo celotne gradnje čezmejne pešpoti. Za glasbo je ob slovesnem odprtju poti poskrbel Goriški pihalni orkester, sledilo je osrednje praznovanje v okviru Jubilejnega leta 2023 s slovesno orkestralno mašo v župnijski cerkvi Gospodovega oznanjenja Mariji.

Več v jutrišnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.