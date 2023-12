Z obrtniškim »inkubatorjem« do razvoja mesta

»V teku štirih-petih let želimo prireditev nadgraditi in iz nje narediti dogodek, ki bo spodbujal razvoj gospodarstva in rast goriškega BDP. Goriškim obrtnikom ter kmetovalcem z goriškega, tržaškega in tudi čezmejnega prostora želimo dati možnost, da se soočajo in iščejo inovativne rešitve. Ustvariti želimo nekakšen obrtniški »inkubator«, v katerem se spajata slovenska delavnost in italijanska kreativnost s ciljem, da ustvarimo nove priložnosti za ta prostor in boljše pogoje za mlade,« pravi David Pizziga, predsednik LAS Kras, ki je skupaj z zvezo obrtnikov Confartigianato organizator dogodka Go Makers. Le-ta se je včeraj začel v Palači Strassoldo na Trgu sv. Antona v Gorici, kjer bodo še danes na voljo pokušnje, delavnice ter unikatni obrtniški izdelki in dobrote vseh vrst, ki jih bo seveda mogoče tudi nabaviti.

Začetek nove dogodivščine

Včerajšnjega odprtja se je udeležilo veliko ljudi. Predsednik goriške sekcije zveze Confartigianato Ariano Medeot je poudaril, da je projekt Go Makers sad sodelovanja med različnimi ustanovami v času, ko so sinergije nujno potrebne, župan Rodolfo Ziberna pa je izrazil prepričanje, da je to pomemben dogodek, ki bo prispeval k prepoznavnosti Gorice, njenih obrtnikov in kmetovalcev ter vrhunskih proizvodov. Deželni svetnik Diego Bernardis je povedal, da tovrstne projekte prepričano podpira tudi Dežela FJK, ki dodatna sredstva za obrtniške, kmetijske in kulturne dejavnosti namenja tudi v novem finančnem zakonu.

Od Raštela do pokrite tržnice

David Pizziga se je zahvalil Medeotu in Ziberni, ki sta takoj podprla njegov predlog, in napovedal, da je letošnji dogodek Go Makers le začetek »nove gospodarske dogodivščine«. V prihodnjih letih ga nameravajo nadgrajevati (naslednjo izvedbo bodo začeli načrtovati že januarja 2024), vanj vključiti še nove obrtnike, kmetovalce in ustanove ter ga razširiti na druge predele mesta, od Raštela mimo Travnika do pokrite tržnice, ki zasluži ovrednotenje.

Sledil je prerez traku, pri katerem sta ob naštetih sodelovala tudi goriški občinski odbornik Luca Cagliari in Mitja Petelin, podžupan Občine Devin - Nabrežina. Nato so si udeleženci ogledali stojnice sodelujočih obrtnikov, med katerimi so oblikovalka keramike Sandra Olivieri (Asperitas), tapetništvo Pavesi, draguljarna Antracite Gioielli, dizajnerski studio Romeo Design, fotografinja Ilaria Tassini, grafični studio Serimania in Fabrizia Perco, ki izdeluje unikatne dekorativne elemente za dom. Po kulturni točki, za katero je poskrbel Piccolo opera festival (nastopila sta pevka Camilla Karginova in kitarist Eduardo Cervera), je bil čas za zdravico in pokušnjo dobrot, ki jih je z značilnimi proizvodi z goriškega in širšega prostora pripravila kuharska mojstrica Chiara Canzoneri.