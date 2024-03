»Z rožami stavba oživi«

Ljubitelji narave v zavetju doma ter privrženci lepote na okenskih policah in balkonih iz Gorice in Nove Gorice bodo znova prišli na svoj račun. Kmalu se bodo lahko prijavili na čezmejni natečaj Okrasni vrtovi, cvetoči balkoni in zelenjavni vrtovi. »Festival se je začel že v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, nato je bil nekoliko potisnjen na stranski tir, znova pa smo ga obudili leta 2020. Med epidemijo ga nismo razpisali, lani pa smo k sodelovanju povabili sorodno društvo iz Nove Gorice,« je zgodovino natečaja na včerajšnji predstavitvi v novogoriški kavarni in knjigarni Maks orisal Vanni Feresin, predsednik Centra za ohranjanje in vrednotenje ljudskega izročila iz goriškega Podturna. »Izjemno priložnost smo videli tudi v projektu GO! 2025 in želeli smo dogodek preoblikovati iz nacionalnega v mednarodnega.«

V Turističnem društvu (TD) Nova Gorica so našli mednarodnega partnerja in društvi sta vzpostavili zgledno sodelovanje. »Med nami se je spletlo tudi dobro prijateljstvo, največja zasluga za to pa gre naši tajnici Claudii Ursic, ki je bila pobudnica ponovne oživitve festivala in pogleda onkraj meje,« je dodal. Letos bodo tekmovanje razširili še s konferenco o negi balkonov in vrtov ter s čezmejnimi sprehodi, ki ne bodo zaobšli znamenitosti, tipičnega rastlinstva in zgodovinskih parkov obeh mest.Lani je na natečaju sodelovalo 29 prijaviteljev iz Gorice ter šest iz Nove Gorice, a v TD Nova Gorica si letos nadejajo, da se bo za prijavo odločilo več ponosnih lastnikov urejenih vrtov. »Lepe rože vsi radi pogledamo, ko gremo mimo njih. Zato bomo v naslednjih dneh razposlali okoli 5000 letakov in k sodelovanju povabili ne le prebivalce središča mesta, ampak tudi Solkana, Kromberka in Lok ter Rožne Doline,« je pojasnil Slavko Šuligoj, predsednik TD Nova Gorica, in spomnil, da so podobno ocenjevanje pred leti že izvedli.

»V Novi Gorici smo imeli natečaj Cvetoči balkoni, a kaj kmalu smo ugotovili, da niso vsi lastniki barvitih okolic svojih domov navdušeni nad oprezanjem za njimi. Zato jih sedaj vabimo, naj se sami prijavijo in z veseljem si bomo njihove urejene vrtove ogledali. Lepo mesto je za nas in za turiste,« je dodal.Letošnje sodelovanje obeh Goric je podprl tudi Francesco del Sordi, goriški odbornik za okolje: »Na občini ta predlog zelo podpiramo, saj je zanimiv za obe mesti. Vrednoti namreč manjše zaklade, ki so včasih skriti očem večje množice ljudi.« Zatrdil je, da bo občina skušala pomagati pri promociji natečaja po svojih najboljših močeh. »To je seveda tudi priložnost za naslednje leto, ki ni le stoletna, ampak tisočletna za obe Gorici,« je poudaril in povabil obe društvi k ureditvi skupnega vrta, ki bo opogumil vrtičkarje k prijavi na natečaj.

Ocenjevanje urejenosti zelenic, cvetočih balkonov in zelenjavnih vrtov bo na vrsti spomladi. »Prijave na natečaj so možne od 2. aprila do 2. junija. Med prejemanjem prijav bo petčlanska mednarodna komisija sproti obiskala te vrtove, si jih ogledala in jih ocenila ter na zaključni prireditvi razglasila zmagovalca v vsaki od treh kategorij,« je povedal tajnik TD Nova Gorica Tomaž Šuligoj. Pravilnik natečaja bo objavljen na spletnih straneh obeh društev.

»Mesto je vedno zgledno skrbelo za zelene površine, saj že desetletja slavi po svoji urejenosti in čistoči. Nedavno je občina poskrbela za ureditev mestnega gozda Panovec, parka ob Laščakovi vili na Rafutu, okolice potoka Koren, v sklopu projekta Urbinat je predvidenih še nekaj izboljšav za vrtičkanje,« pa je razloge, zakaj novogoriška mestna občina vidi priložnost za sodelovanje v tovrstnih projektih, razkril podžupan Anton Harej. »Somestje obdaja čudovita narava, zato je sonaravno in funkcionalno urejanje Nove Gorice ključ do še boljšega življenje in počutja v njej. Z rožami stavba oživi, ima dušo, četudi ni najnovejša ali obnovljena.« Brezplačni tematski delavnici glede natečaja prirejajo 12. in 20. marca v Gorici.