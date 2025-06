Z ureditvijo poti so se poklonili prenašalkam češenj

Na Mocverju v Števerjanu so v nedeljo ponovno odprli pot, ki je nekoč povezovala Brda z Gorico in so jo med drugim briške ženske uporabljale za dostavo češenj in drugih domačih pridelkov v mesto.

Na dogodku Pot za preživetje je navzoče nagovoril števerjanski župan Marjan Drufovka, ki je poudaril pomen ohranjanja spomina na nekdanje čase. »Predniki niso zgolj del preteklosti, temveč predstavljajo most med tem, kar je bilo, in tem, kar bo. Njihova energija nas usmerja, opominja na pomen družinskih vezi ter na moč vztrajnosti in preživetja,« je poudaril župan, poleg njega so spregovorili še Nikolaj Pintar, Marinka Černic in Simon Komjanc, ki so orisali značilnosti in zgodovino pot, ki so jo posvetili nekdanjim briškim prenašalkam češenj; njihovo trdo delo sta raziskali domačinka Ida Komjanc in prof. Luciana Budal s pomočjo Tarcisia Drosghiga, nekdanjega uslužbenca goriške gozdarske policije.

Prva omemba leta 1811

Pot je bila prvič omenjena na katastrskem zemljevidu iz leta 1811. V goriškem državnem arhivu hranijo takratni zemljevid, ki ga je zarisal inženir Vincenzo Rosanesi. Slednji je izmeril in natančno označil pot, ki gre od Valerišča po današnjem Kovačevem do Grojne; poimenoval jo je Skaput, kar menda izhaja iz slovenščine »ozka pot«. Na zemljevidu iz leta 1700, katerega avtor je bil avstrijski general madžarskega rodu Anton von Zack omenjena pot ni začrtana, ker po vsej verjetnosti ni bila strateškega pomena. Pred tridesetimi leti je pot obnovila nekdanja gorska skupnost, vendar le njen položnejši del. »Pot je v občinski lasti. Prostovoljci so jo očistili, na 400-metrskem odseku, ki je precej strm, so dali tudi vrv, tako da lahko varno hodiš po poti,« pojasnjuje števerjanski župan Marjan Drufovka.

Na odprtju prenovljene poti sta za glasbeno popestritev poskrbela Aleksander Ipavec na harmoniki in Tomaž Nedoh na saksofonu. Pred odprtjem je bil po novi poti speljan pohod, stezo je v Grojni pred startom blagoslovil župnik Marjan Markežič. Na odprtju poti je bil navzoč tudi župan Občine Brda Franc Mužič, ki je bil posebno zadovoljen, da je letos del programa Praznika češenj prvič potekal tudi v števerjanski občini. Na Kakencah na Valerišču so namreč v nedeljo postavili stojnice z razno enograstronomsko ponudbo. Udeležencev je bilo kar nekaj, prišlo je tudi več obiskovalcev iz Avstrije in raznih krajev po Italiji.

Tudi XXLštrudelj iz češenj

Na osrednjem prizorišču Praznika češenj na Dobrovem so v nedeljo poskrbeli za pripravo XXL štrudlja iz češenj. Sodelovale so članice Društva briške žene in dekleta ter članice društev iz pobratenih občin Števerjan in Matulji na hrvaškem ter Kmečke žene iz Mirna in Orehovelj. V kulturnem programu so nastopile Briške trcinke iz Števerjana.