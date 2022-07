Z združenimi močmi nad požare in posledice nesreč

V prostorih novogoriške mestne hiše so včeraj slovenski in italijanski gasilci iz obmejnega območja podpisali sporazum, ki bo v primerih naravnih in drugih nesreč ter požarov olajšal prehajanje mej. Novi dogovor nadgrajuje dosedanji sporazum v okviru tri milijone evrov vrednega evropskega projekta Crossit Safer, ki je trajal od leta 2019 in se je nedavno zaključil z obsežno čezmejno vajo na Sabotinu. Včerajšnji podpis sporazuma je pomenil sklepno dejanje mednarodnega gasilskega sodelovanja, s katerim se bo izboljšalo sodelovanje na področju Civilne zaščite med obema državama.

Sodelovanje z gasilci iz Italije je doslej potekalo odlično, pravi Simon Vendramin, poveljnik novogoriških poklicnih gasilcev. Vendar pa so v dosedanjem sporazumu o čezmejnem sodelovanju, ki je veljal med obema poklicnimi gasilskimi enotami – gasilko enoto Koper in Trst in gasilskima enotama Nova Gorica in Gorica, ugotovili določene pomanjkljivosti. »Ta sporazum je namreč zaobšel prostovoljna gasilska društva, ki so na naši strani aktivna. V nov sporazum smo tako vključili tudi vsa prostovoljna gasilska društva na slovenski strani in zaobjeli vse občine, ki so ob državni meji z Republiko Italijo,« pojasnjuje Vendramin. Po novem je v sporazum torej vključen ves obmejni slovensko-italijanski teritorij od Obale do Jesenic na slovenski strani in obmejno območje goriške, videmske in tržaške pokrajine na italijanski strani meje.»Bistvo danes podpisanega sporazuma je v izmenjavi pomoči ter da ta pomoč poteka nemudoma, z enim telefonskim klicem in da tu ni treba birokratskih zadev, kot je to v drugih sporazumih, temveč, da se te urejajo naknadno, po dogodku,« dodaja Vendramin.Od leta, ko je stopil v veljavo prejšnji sporazum, so imeli okoli sedem takšnih posredovanj na obeh straneh meje. »Šlo je za ključne trenutke, ko smo potrebovali specifično opremo, ki je v danem trenutku na eni ali drugi strani ni bilo mogoče zagotoviti,« pojasnjuje Vendramin, ki v tej luči izpostavlja enega od primerov, ko so na slovenski strani meje potrebovali avtodvigalo in so jim ga zagotovili italijanski kolegi. »Na naši strani pa imamo več osebja in ga lahko zagotovimo v zelo kratkem času, kar je na italijanski strani težje,« dodaja poveljnik novogoriških poklicnih gasilcev.

Sporazum so včeraj tako podpisali Fabrizio Piccinini, deželni direktor gasilske službe za Furlanijo-Julijsko krajino, ter Javni gasilski zavodi iz Jesenic, Nove Gorice in Sežane, gasilska brigada Koper in Gasilsko reševalni center Ajdovščina ter župani 18 slovenskih obmejnih občin od Obale do Jesenic. Fabrizio Piccinini je včeraj poudaril, da bo podpis zagotovo omogočil še boljše in še tvornejše sodelovanje med gasilci z ene in druge strani meje. Ob tem je poudaril operativni vidik sodelovanja, pa tudi skupno izobraževanje in že omenjeno izposojo opreme.Gasilci na obmejnem območju bodo torej lahko sodelovali v primeru požarov v naravnem in urbanem okolju, industriji in prometu, v prometnih nesrečah, ob nesrečah na v in ob vodi, naravnih nesrečah, v primeru nesreč z nevarnimi snovmi, v primeru nesreč tehničnega značaja, pri iskanju pogrešanih oseb, ob reševanju z višin in globin v industrijskem in urbanem okolju, v primeru požarov na območju pristanišč v Trstu, Kopru in Tržiču ter ob drugih nesrečah in nevarnostih. Novi sporazum velja pet let z možnostjo tihega podaljšanja.