Za Brda novi izzivi na novih in starih trgih

Vinski konzorcij Collio je aprila dobil novega predsednika. Davida Buzzinellija je nasledil 36-letni vinar iz Krmina Luca Raccaro, ki je bil v prejšnjem mandatu podpredsednik. V samem izvršnem odboru je sicer veliko mladih, številni so tudi predstavniki slovenskih kmetij. Izzivov je v prihodnosti veliko, od spremembe pravilnika, v katerega bodo vključili macerirana vina, do odprtja novih trgov na vzhodu. Pod konzorcij spada približno 1300 hektarov zaščitenega geografskega porekla v osmih različnih občinah, ustanova šteje okrog 270 članov.

Ste najmlajši predsednik v dolgoletni zgodovini konzorcija. Kdaj ste odločili, da boste sprejeli pomembno vlogo?

V prejšnjem mandatu sem bil podpredsednik, tako da dinamike dobro poznam. Pred tremi leti si sicer nisem predstavljal, da bi vlogo sprejel, mislil sem samo, da želim dati svoj doprinos in narediti nekaj dobrega za naš prostor. Ko je nekdanji predsednik David Buzzinelli napovedal, da ne namerava več kandidirati, je stopil do mene in me vprašal, ali bi bil pripravljen sprejeti izziv. Ko je to storilo tudi nekaj članov, sem se naposled odločil.

Kakovost briških vin je vrhunska, kljub temu pa je povprečna cena steklenice z oznako Collio, v primerjavi z nekaterimi drugimi uveljavljenimi vinorodnimi okoliši, še precej nizka. Čeprav je to stvar izbire posameznega podjetja, ali lahko konzorcij pri tem kaj pomaga?

Na povprečno ceno steklenice konzorcij ne more imeti neposrednega vpliva. Trudimo pa se, da dan za dnem zagotavljamo kakovost naših proizvodov. Delamo tudi na promociji, naš cilj je, da se bolje predstavimo na trgu: nadejamo se, da bi tako visoka kakovost proizvodov dobila primerno prodajno ceno.

Briška vina so že prisotna na številnih trgih, potenciala za prodor na nove pa je še veliko. ZDA so najprej napovedale, preklicale in zopet napovedale carine, ki bi se dotaknile tudi vinskih proizvodov. Ali je taka negotovost ovira pri širitvi na nove trge?

ZDA so, skupaj z Nemčijo, pomemben trg za briška vina. Delamo na tem, da bi svojo prisotnost tam okrepili, istočasno pa gledamo tudi na Vzhod, na Japonsko in na Kitajsko, kjer je priložnosti res veliko. K sreči se je stanje glede carin v zadnjih mesecih pomirilo, čeprav ostaja še nekaj negotovosti. V primerjavi z drugimi okoliši, ki delajo na velikih številkah, bi težave za nas bile nekoliko manjše, saj so naši proizvodi našli svojo tržno nišo. Kupci iščejo in cenijo našo kakovost.