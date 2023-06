Za mlade naj bi bilo dobro poskrbljeno

Čeprav se mladina pritožuje, da se v Gorici in okolici ne nič dogaja, gospodarski dnevnik Il Sole 24 Ore in fundacija Omenpolis ugotavljata, da je goriška pokrajina do mladih dokaj prijazna. V prejšnjih dneh sta dnevnik in fundacija objavila lestvico kakovosti življenja za mlade in obenem tudi za starejše občane, iz katere izhaja, da naj bi bilo zlasti za najmlajše na Goriškem dobro poskrbljeno.

Goriška pokrajina se je uvrstila na šesto mesto lestvice, ki zadeva mlade do 14. leta starosti (Trst je na osemnajstem mestu, prva je Siena, zadnji je Crotone). Pri sestavi lestvice so upoštevali dvanajst indikatorjev, pri čemer je Gorica na prvem mestu, kar se tiče zelenih površin z igrali na otroke. Goriška pokrajina je poleg tega na visokem tretjem mestu glede razpoložljivosti mest v jaslih, medtem ko zaostaja glede števila šolskih poslopij, ki so opremljena s telovadnico, saj le-ta predstavljajo le 37 odstotkov šolskih stavb, kar zagotavlja uvrstitev na 58. mesto skupne lestvice, na kateri je 107 pokrajin.

Vstarostni skupini od 18. do 35. leta starosti se je goriška pokrajina uvrstila na skupno osmo mesto, medtem ko je tržaška pokrajina šestindvajseta (prva je Ravenna, zadnji je Taranto). Dobro uvrstitev je goriška pokrajina dosegla po zaslugi števila mladih med 18. in 35. letom starosti, ki predstavljajo 5,3 odstotka prebivalstva, kar je največ na državni ravni. Goriška pokrajina je poleg tega na drugem mestu glede na število koncertov in sedma, kar se tiče višine najemnin stanovanj. Na lestvici, ki zadeva starejše občane, je goriška pokrajina na 26. mestu. Trst je četrti, prvi je Trento, zadnja je Lucca. Goriška pokrajina izstopa po storitvah na domu (šesto mesto) in prevozih za starejše občane (deseto mesto). Fundacija Omenpolis ugotavlja, da ima goriška pokrajina vse pogoje za zaustavitev demografskega padca, ki je vse večji problem po vsej Italiji.