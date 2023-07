Za motno vodo Soče najbrž kriva ujma na Cerkljanskem

Precejšnja kalnost reke Soče, ki je v Gorici v prejšnjih dneh vzbudila več skrbi pri marsikaterem občanu, je po vsej verjetnosti posledica vremenske ujme, ki je pestila po Cerkljanskem prejšnji teden, ko je deroča voda med drugim spet močno poškodovala Bolnico Franjo. Tako meni Aljoša Križnič, predsednik Ribiške družine Tolmin. Omenjeno društvo se je ravno včeraj obrnilo na slovensko Inšpekcijo za okolje, Direkcijo za vode in Zavod za varstvo narave in naročila izredni nadzor reke Idrijce.

Iz Cerknice v Idrijco in Sočo

Zakaj Idrijce? Po Križničevih besedah je namreč zelo verjetno deroča voda zaradi četrtkove ujme na Cerkljanskem sprala kake glinene plasti oz. ilovico, ki je potem končala v krajevno reko Cerknico. Ta se izliva v Idrijco, iz katere se je vsa nabrana zemlja pri Mostu na Soči izlila v Sočo in naposled so v ponedeljek motno vodo opazili še v Gorici, kjer je pojav med občani povzročil precejšnjo zaskrbljenost. Tudi deželni odbornik za okolje Fabio Scoccimarro je omenil možnost, da gre za posledice pretekle ujme ali tudi sproščanja vode iz akumulacijskega jezera pri solkanskem jezu. Scoccimarro je tudi napovedal nadzor in spremljanje, deželna agencija za okolje Arpa pa je bila na delu z jemanjem vzorcev vode pri Pevmskem mostu. Rezultate analiz naj bi prejeli čim prej, Dežela Furlanija - Julijska krajina pa je stopila v stik tudi s pristojnimi oblastmi v Republiki Sloveniji.